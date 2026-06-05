Il rocker di Zocca svela i dettagli del grande evento a Roma

Vasco Rossi, il Komandante della musica italiana, ha deciso di regalare ai suoi fan un evento speciale. Attraverso il suo profilo Instagramha annunciato che Roma sarà la protagonista della prossima primavera con un evento che promette di essere indimenticabile.

Il rocker di Zocca ha definito questo appuntamento come il ‘Giubileo di Vasco’un omaggio alla sua carriera che continua a unire generazioni.

La Capitalecon le sue location più prestigiosesarà il cuore delle celebrazioni.

Un evento epocale per oltre 500.000 persone

Tra gli appuntamenti in programma, Vasco ha menzionato un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Si tratta di una vera e propria festa nazionalefatta di musicaricordiemozioni e incontriche accompagnerà il pubblico per diversi mesi.

Il gran finale è previsto per giugnoquando la festa si sposterà sotto il palcocon il tradizionale appuntamento Live con Vasco. Questo evento segnerà il culmine delle celebrazioni, un momento unico per tutti i fan del rocker.

Il tour estivo 2026 e i dettagli del ‘Giubileo’

Dopo il successo del concerto del 30 maggio allo Stadio Romeo Neri di RiminiVasco Rossi ha continuato il suo tour estivo 2026 con date importanti come il 5 e 6 giugno al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrarail 12 e 13 giugno all’Olbia Arena di Olbiail 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bariil 23 e 24 giugno allo Stadio del Conero di Ancona e il 28 e 29 giugno allo Stadio Friuli di Udine.

Il ‘Giubileo di Vasco’ rappresenta un ulteriore capitolo nella carriera del rocker, un modo per celebrare i suoi successi e la sua influenza sulla musica italiana. I dettagli sul programma saranno annunciati nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: sarà un evento da non perdere.