Iran-Usa, Teheran detta condizioni per l'accordo: "Trump sblocchi fondi congelati"

(Adnkronos) - Tra Iran e Stati Uniti "i negoziati sono in una fase di stallo" e tocca al presidente americano Donald Trump "sbloccare la situazione". A dettare le condizioni al tycoon è il consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, in una intervista esclusiva alla Cn...

(Adnkronos) – Tra Iran e Stati Uniti “i negoziati sono in una fase di stallo” e tocca al presidente americano Donald Trump “sbloccare la situazione”. A dettare le condizioni al tycoon è il consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, in una intervista esclusiva alla Cnn a Teheran.

“La palla è nel campo di Trump”, ha detto, spiegando che l’Iran ha chiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati non appena verrà firmato un accordo con gli Stati Uniti, e altri 12 miliardi di dollari in una fase successiva.

“Se lui vuole raggiungere un accordo con l’Iran, i 24 miliardi di dollari sono una prova di fiducia che l’Iran vuole avere: è una prova che l’America deve superare e la strada sarà aperta”, ha detto Rezaei. “Questi sono i nostri soldi, non i soldi dell’America”, ha sottolineato.

Rezaei ha poi avvertito che l’Iran “trascinerà la guerra” oltre il Golfo Persico se gli Stati Uniti riprenderanno il conflitto.

“Daremo un’altra dimensione alla guerra attaccando altre basi americane rispetto a quelle che abbiamo attaccato finora”, ha affermato, aggiungendo comunque che “la possibilità di una guerra è bassa”.

Intanto, l’ipotesi di un incontro tra il presidente americano e Mojtaba Khamenei è esclusa. Evitando di rispondere alla domanda sulla salute della Guida Suprema, rimasta ferito nel raid del 28 febbraio in cui è stato ucciso il padre Ali Khamenei, e sul suo ruolo nel processo decisionale in Iran, in merito a un possibile incontro con il tycoon Rezai ha spiegato: “Questo non accadrà, in questo momento siamo nella prima fase dei negoziati e il signor Trump li ha bloccati”.

Nei giorni scorsi il tycoon aveva affermato che lui e Khamenei “sembrano andare d’accordo” e che sarebbe “onorato” di incontrarlo.

Intanto, mentre il presidente americano ostenta ottimisto – “la situazione con l’Iran sembra procedere abbastanza bene”, ha detto parlando brevemente con i giornalisti – i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, sarebbero stati in visita giovedì scorso al laboratorio nazionale di Oak Ridge, in Tennessee, per consultazioni con una nuova squadra di esperti in vista di potenziali negoziati nucleari con Teheran, rivela Axios.

Axios spiega che presso l’Oak Ridge National Laboratory lavorano alcuni dei massimi esperti del Paese nel trattamento dell’uranio e nella tecnologia delle centrifughe. “Si tratta dei massimi esperti nucleari degli Stati Uniti, che sanno come gestire gli aspetti tecnici che un accordo con l’Iran comporterà”, ha dichiarato un funzionario statunitense ad Axios.

Se i negoziati dovessero avanzare alla seconda fase, scrive Axios, il team di esperti che ha incontrato Witkoff e Kushner dovrebbe elaborare un piano per lo smaltimento del materiale nucleare iraniano, per limitare ulteriormente il programma di arricchimento e per verificarne il rispetto. Funzionari statunitensi hanno spiegato che alcuni degli esperti che hanno incontrato Witkoff e Kushner hanno partecipato, settimane fa, al processo di recupero dell’uranio arricchito dal Venezuela, che è stato inviato in Carolina del Sud per essere lavorato.

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