Serie A, ecco il calendario: tutti i derby e i big match

Serie A, ecco il calendario: tutti i derby e i big match

(Adnkronos) - La Serie A ha svelato il suo calendario. Oggi, venerdì 5 giugno, è avvenuto il sorteggio del campionato 2026/27, che si apre subito con big match dalla terza giornata fino alla penultima. Ecco tutti gli incroci tra le big italiane e i derby in programma della prossima stagione: T...