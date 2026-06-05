Incidente sull’A1 tra Valmontone e Roma Sud: un morto e due feriti gravi, intervento immediato dei soccorsi sul posto.

Un grave incidente stradale ha provocato una vittima e due feriti gravi sull’autostrada A1 nel pomeriggio di oggi. L’impatto, tra lo svincolo di Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud, ha causato l’intervento immediato dei soccorsi e pesanti disagi alla circolazione nel tratto interessato.

Incidente mortale sull’A1 nel tratto Valmontone–Roma Sud

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, poco prima delle 14, si è verificato un grave sinistro stradale lungo l’autostrada A1, al chilometro 584,200, nel tratto compreso tra lo svincolo di Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud. Come riportato dall’Ansa, l’impatto ha coinvolto un mezzo con a bordo tre persone e ha avuto conseguenze drammatiche: una persona è deceduta sul colpo, mentre altre due hanno riportato ferite molto gravi.

L’urto è stato particolarmente violento al punto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo deformato. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse, anche per la posizione del veicolo lungo una delle principali arterie autostradali del Paese.

Valmontone, tremendo incidente sull’autostrada A1: un morto e due feriti

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, supportati dalle squadre dei vigili del fuoco della 24A. I due feriti, classificati in codice rosso per la gravità delle condizioni, sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale attraverso due eliambulanze, attivate per garantire un trasporto rapido e specializzato.

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e significative: la carreggiata in direzione Napoli è stata chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, provocando code, rallentamenti e disagi su un ampio tratto dell’A1.