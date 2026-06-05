Un grave incidente stradale avvenuto lungo la SP510 nei pressi di Iseo ha provocato la morte di due giovani sorelle e il ferimento di un altro automobilista. Lo scontro frontale tra due vetture, avvenuto in serata, è ora al centro delle indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Incidente frontale tra auto, morte due sorelle: chi erano le vittime di 23 e 14 anni

Giovedì 4 giugno, poco prima delle 19, lungo la Strada Provinciale 510 nei pressi di Iseo (Brescia), si è verificato un violento incidente frontale che ha coinvolto due autovetture, una Volkswagen Polo e una Kia Ceed station wagon. Nell’impatto hanno perso la vita due sorelle, di 23 e 14 anni, Camilla Galli e Dana Galli, originarie di Livigno e molto conosciute come giovani promesse dello sci.

Le due ragazze stavano rientrando verso casa, in direzione Valcamonica, quando, per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati frontalmente nei pressi della galleria Montecognolo.

L’urto è stato devastante: la Polo su cui viaggiavano le sorelle è uscita di strada, finendo contro il guardrail e ribaltandosi, mentre l’abitacolo è stato completamente distrutto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le vittime.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, tra cui elisoccorso di Brescia, automedica e ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e del Soccorso Pubblico Franciacorta, per le due giovani non c’è stato nulla da fare: sono morte sul colpo.

Incidente frontale tra auto, morte due sorelle: soccorsi, indagini e dinamica ancora da chiarire

A seguito dell’impatto, anche il conducente della Kia, un uomo di 64 anni residente a San Felice del Benaco, è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono serie ma non tali da far temere per la vita. Come da prassi, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti.

L’area dell’incidente è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i rilievi della Polizia Stradale di Iseo e le operazioni di messa in sicurezza. La Procura di Brescia ha disposto il sequestro dei due veicoli e ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale. Resta ancora da stabilire la dinamica esatta dello scontro e quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta, dando origine alla collisione. Le indagini sono tuttora in corso.