Volodymyr Zelensky invia una lettera aperta a Vladimir Putin per negoziare la pace

Zelensky ha inviato una lettera aperta a Putin proponendo un incontro diretto per porre fine alla guerra. Il Cremlino ha risposto che Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento.

In un gesto inaspettato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putinproponendo un incontro diretto per porre fine alla guerra in corso. La lettera è stata inviata giovedìpoco dopo che Putin aveva ammesso la necessità di rafforzare le difese aeree russe in seguito a una serie di attacchi ucraini.

La proposta di Zelensky arriva in un momento di alta tensione, con gli attacchi ucraini che hanno colpito obiettivi strategici in Russia, tra cui l’oleodotto di St. Petersburg e una base navale, proprio mentre la città ospitava il St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)spesso definito il ‘Russian Davos’.

La proposta di Zelensky e la risposta del Cremlino

Nella sua lettera, Zelensky ha scritto: ‘L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro‘. Ha inoltre proposto di fissare una data precisa per l’incontro e ha offerto un cessate il fuoco completo per tutta la durata delle negoziazioni.

Il Cremlino ha risposto che Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, ma ha anche fatto notare che Putin non aveva ancora visto la lettera.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskovha dichiarato che Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, ma il presidente ucraino ha preemptivamente escluso questa possibilità nella sua lettera.

Le condizioni per la pace secondo Putin

Putin ha ripetutamente affermato che è pronto a incontrare Zelensky solo per finalizzare un accordo già concordato, rifiutando le richieste di incontri preliminari. Ha anche messo in dubbio la legittimità di Zelensky come leader ucraino, sostenendo che la sua analisi è necessaria dopo la scadenza del suo mandato di cinque anni nel 2026.

In un’intervista con giornalisti stranieri, tra cui AFPPutin ha dichiarato: ‘Siamo assolutamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l’Ucraina attraverso mezzi pacifici‘. Tuttavia, ha anche affermato che la Russia sta avanzando lungo l’intera linea di contatto e che non è necessario un cessate il fuoco per avviare i negoziati.

La situazione sul campo e le difese aeree russe

Nonostante le affermazioni di Putin, i dati recenti mostrano che l’Ucraina ha ripreso terreno contro la Russia. Secondo un’analisi di AFP basata sui dati dell’Institute for the Study of War (ISW)l’Ucraina ha riconquistato più territorio di quanto ne abbia perso a maggio per il secondo mese consecutivo.

Putin ha ammesso la necessità di migliorare i sistemi di difesa aerea russi, soprattutto dopo gli attacchi di droni ucraini che hanno colpito obiettivi strategici a St. Petersburg. Ha dichiarato: ‘La Russia ha un sistema di difesa aerea. Sì, dobbiamo migliorarlo. Sì, dobbiamo rafforzarlo. E lo faremo‘.

La proposta di Zelensky e la risposta del Cremlino riflettono la complessità e le sfide delle negoziazioni di pace in un conflitto che ha già causato enormi perdite e devastazione. Mentre il mondo osserva, la speranza è che un dialogo diretto possa portare a una risoluzione pacifica.