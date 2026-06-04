Con la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni entra nel vivo il percorso verso la Maturità 2026. Migliaia di studenti possono ora conoscere la composizione delle proprie commissioni d’esame e iniziare a prepararsi agli ultimi appuntamenti che precedono l’avvio delle prove, in un’edizione caratterizzata da importanti novità organizzative.

Maturità 2026, nuove regole per le commissioni e procedure di nomina

Tra le principali novità introdotte per la Maturità 2026 figura la nuova configurazione delle commissioni, conseguenza della recente riforma dell’Esame di Stato. Ogni commissione sarà composta da un presidente esterno, due commissari esterni e due interni, riducendo così il numero dei membri rispetto al passato.

Cambiano anche le modalità di individuazione dei commissari interni, che non saranno più scelti liberamente dai consigli di classe ma designati in base alle discipline coinvolte nell’esame, con l’obiettivo di assicurare una maggiore coerenza tra il percorso formativo e le prove finali.

Come stabilisce l’ordinanza ministeriale, “I competenti consigli di classe designano i commissari interni con riferimento alle discipline individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito”.

Nel frattempo, i docenti nominati riceveranno la comunicazione ufficiale tramite il sistema SIDI e la piattaforma POLIS-Istanze Online. Dopo la notifica, presidenti e commissari dovranno formalizzare l’accettazione dell’incarico e presentare la documentazione richiesta entro il 16 giugno, data fissata per l’insediamento ufficiale delle commissioni.

Due giorni dopo, il 18 giugno alle 8.30, prenderà il via la sessione d’esame con la prima prova scritta, seguita dalla seconda prova il 19 giugno e dal colloquio orale finale.

Maturità 2026, online i nomi dei commissari esterni: l’elenco completo

L’attesa per migliaia di studenti è terminata: oggi, 4 giugno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili gli elenchi dei commissari esterni che prenderanno parte all’Esame di Stato 2026, il cui avvio è fissato per il 18 giugno con la tradizionale prova scritta di Italiano. Attraverso il motore di ricerca dedicato, https://matesami.pubblica.istruzione.it/, consultabile per istituto o nominativo, maturandi, famiglie e docenti possono verificare la composizione delle commissioni.

Quest’anno saranno coinvolti complessivamente 527.607 candidati, di cui 513.479 interni e 14.128 esterni, distribuiti in 27.884 classi e seguiti da 13.989 commissioni. La suddivisione degli studenti per indirizzo scolastico registra 273.854 candidati nei licei, 167.136 negli istituti tecnici e 86.617 negli istituti professionali. La pubblicazione completa la fase avviata nelle scorse settimane con la diffusione dei nominativi dei presidenti esterni e conferma le indiscrezioni che indicavano l’uscita degli elenchi entro i primi giorni di giugno. Per molti studenti conoscere in anticipo i commissari rappresenta un passaggio importante, utile per raccogliere informazioni sul loro percorso professionale e prepararsi con maggiore consapevolezza all’esame.