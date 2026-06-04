Morte di Daniela Ruggi, e se non fosse stata uccisa? La svolta col ritrovamen...

Morte di Daniela Ruggi, e se non fosse stata uccisa? La svolta col ritrovamen...

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa nel 2024 da Vitriola di Montefiorino e i cui resti sono stati ritrovati in una torre medievale in disuso qualche giorno fa. E’ stato infatti ritrovato il suo cellulare, la donna potrebbe non essere stata uccisa.

Morte Daniela Ruggi: trovato il suo cellulare

E’ ancora mistero su come sia morta Daniela Ruggi, fino a ora si è indagato per omicidio ma potrebbe non essere andata così. E’ stato infatti ritrovato, a poca distanza dalla torre medievale in disuso dove qualche giorno fa sono stati rinvenuti i suoi resti, il suo cellulare. Come riporta la Gazzetta di Modena, nel corso delle ricerche nella struttura i carabinieri e gli esperti del Laboratorio di antropologia e odontologia forense hanno trovato anche il cellulare della donna.

Morte di Daniela Ruggi, e se non fosse stata uccisa? La svolta col ritrovamento del cellulare

Il ritrovamento del cellulare di Daniela Ruggi, a poca distanza dal luogo nel quale sono stati ritrovati i suoi resti, apre nuove piste. Infatti potrebbe non essersi trattato di omicidio in quanto il potenziale assassino difficilmente avrebbe lasciato il cellulare della vittima sul posto.

Il telefono ora verrà analizzato ma non si esclude che Daniela possa essere caduta per aver accusato un malore o per il cedimento della struttura