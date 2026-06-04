Stragi mafia 1993: archiviate accuse a Berlusconi e Dell'Utri dopo trent'anni

Dopo trent'anni di indagini e sei archiviazioni, il Tribunale di Firenze ha definitivamente scagionato Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri dalle accuse di legami con la mafia per le stragi del 1993. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vertici di Forza Italia celebrano la fine di un calvario giudiziario.

Dopo trent’anni di indagini, processi e sospetti, si chiude definitivamente un capitolo oscuro della storia giudiziaria italiana. Il Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri relative alle stragi mafiose del 1993. Una decisione che, per la sesta volta, conferma l’assoluta estraneità dei due esponenti di Forza Italia ai fatti.

La notizia, resa pubblica il 4 giugno 2026, ha suscitato immediate reazioni politiche. La presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha definito l’archiviazione una conferma della verità storica e giudiziaria, sottolineando come per decenni un’intera comunità politica sia stata ingiustamente esposta a sospetti infamanti.

Le reazioni politiche

La Meloni ha ricordato come Berlusconi sia stato fondatore del centrodestra e quattro volte presidente del Consiglio, aggiungendo che il consenso raccolto nelle urne poggiava su basi democratiche, non su finanziamenti mafiosi.

Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, ha parlato di una lentezza indegna nel raggiungere questa conclusione, criticando l’accanimento politico di una parte della magistratura. Tajani ha anche evidenziato come il decreto di archiviazione, firmato il 15 gennaio 2026, sia stato reso pubblico solo ora.

Le parole di Marina Berlusconi

Marina Berlusconi, figlia di Silvio, ha definito l’inchiesta un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Ha criticato la lentezza nella comunicazione della decisione e ha ricordato il ruolo del padre nella lotta alla criminalità organizzata, citando l’istituzione del carcere duro per i boss mafiosi e la creazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati.

Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia, ha parlato di una pagina giudiziaria vergognosa, sottolineando i costi umani, politici e reputazionali sostenuti dalle persone coinvolte. Costa ha anche annunciato la richiesta di rendere noti i costi sostenuti dallo Stato per queste indagini.

Il contesto storico

Le stragi del 1993, tra cui quella di Firenze, furono attribuite a Cosa Nostra. Per anni, si ipotizzò che potessero esserci stati mandanti occulti legati alla nascente Forza Italia. Tuttavia, dopo decenni di indagini, non è emersa alcuna prova concreta a sostegno di queste tesi.

Il senatore Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, ha criticato l’inchiesta mafia-appalti e ha richiesto una rivisitazione della storia d’Italia, sottolineando la necessità di ricercare l’autentica verità sulle stragi mafiose.

Le conseguenze politiche

L’archiviazione ha riaperto il dibattito sulla giustizia italiana. Marina Berlusconi ha definito la sconfitta del referendum di marzo 2026 un’occasione perduta per riformare il sistema giudiziario. Ha anche criticato l’assenza di responsabilità civile dei magistrati, definendo la giustizia un’emergenza.

Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia, ha parlato di una verità che ha dovuto attendere decenni per affermarsi, criticando chi ha cavalcato il pregiudizio e i teoremi a discapito della realtà.

Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, ha definito l’archiviazione la fine di una pagina di bugie e mistificazioni, sottolineando come l’accanimento giudiziario abbia frenato l’opera riformatrice di Berlusconi.

Le prospettive future

La chiusura di questa inchiesta rappresenta un punto di svolta per Forza Italia e per il centrodestra italiano. La Meloni ha rivendicato con fermezza il ruolo del centrodestra come forza della legalità, sottolineando come la storia del partito sia stata costantemente smentita dai fatti.

Tuttavia, le critiche alla lentezza della giustizia italiana e alla mancanza di responsabilità dei magistrati rimangono aperte. La speranza è che questa decisione possa contribuire a una riflessione più ampia sul sistema giudiziario e sulla necessità di garantire giustizia giusta ed efficiente per tutti i cittadini.