Un episodio di forte pericolo si è verificato sull’autostrada Napoli-Salerno, dove una suora ha percorso diversi tratti della carreggiata in contromano, generando momenti di tensione e mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti. La situazione è stata risolta grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, evitando conseguenze potenzialmente gravi.

Momenti di paura sulla Napoli-Salerno: suora imbocca l’autostrada contromano

Nel pomeriggio del 3 giugno 2026, lungo uno dei tratti più trafficati dell’autostrada Napoli-Salerno, si è verificata una situazione estremamente pericolosa quando una Fiat Panda, guidata da una suora, ha imboccato la carreggiata nel senso sbagliato di marcia, procedendo contromano in direzione Napoli. L’errore ha immediatamente creato panico tra gli automobilisti, che si sono trovati improvvisamente davanti un veicolo proveniente dalla direzione opposta, con un concreto rischio di collisione frontale.

Alcuni conducenti hanno rallentato bruscamente e altri hanno tentato manovre d’emergenza per evitare l’impatto, mentre la circolazione è andata rapidamente in difficoltà. Secondo le ricostruzioni, come riportato da Napoli Today, la religiosa stava ascoltando il Rosario trasmesso in radio durante la guida e sarebbe apparsa successivamente in stato di evidente confusione.

Suora imbocca l’autostrada contromano, paura sulla Napoli-Salerno: “Stava ascoltando il Rosario”

La svolta è arrivata grazie alla presenza fortuita di un’auto civetta della Polizia Stradale, con a bordo il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì, che viaggiava sulla corsia opposta. I due agenti hanno individuato subito la situazione di grave rischio e hanno attivato sirene e lampeggianti per segnalare il pericolo agli automobilisti in arrivo, evitando così possibili impatti improvvisi. Contestualmente hanno iniziato a seguire l’auto contromano, cercando di rallentarla progressivamente fino a riuscire a fermarla dopo diversi tentativi, in condizioni di sicurezza precarie ma controllate. Una volta bloccato il veicolo, i poliziotti hanno trovato alla guida la suora in evidente stato di disorientamento, probabilmente non pienamente consapevole della direzione errata intrapresa.

Sul posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale dell’Anas e un’ambulanza del 118. La donna è stata affidata ai sanitari per gli accertamenti medici e l’assistenza del caso, mentre la viabilità è stata progressivamente ripristinata dopo le operazioni di messa in sicurezza dell’area.