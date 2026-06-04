L'Anpi provinciale di Rimini ha condannato la partecipazione del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, alla cerimonia del 2 giugno indossando la camicia nera, definendo il gesto incompatibile con la Festa della Repubblica e la memoria della Resistenza

La ricorrenza del 2 giugno si è trasformata in un caso politico-culturale dopo che, durante la cerimonia ufficiale celebrata a Rimini, un sindaco della provincia è comparso con una camicia nera. L’episodio, avvenuto alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche, è stato stigmatizzato dall’Anpi provinciale di Rimini che ha definito l’atto «gravissimo» e incompatibile con lo spirito della manifestazione.

Le immagini diffuse dalla rappresentanza locale hanno reso immediatamente identificabile il primo cittadino in questione: si tratta di Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, noto per aver ripetutamente dichiarato la propria appartenenza all’identità fascista. Lo stesso Giannini, fotografato insieme agli altri sindaci con la fascia tricolore, ha più volte affermato di essere «nato e che morirà con la camicia nera», frase che ha contribuito ad alimentare la reazione dell’Anpi.

La denuncia dell’Anpi e le motivazioni

L’Anpi provinciale di Rimini ha motivato la propria presa di posizione sottolineando il valore simbolico della giornata: il 2 giugno celebra la nascita della Repubblica democratica e i principi antifascisti sanciti dalla Costituzione. Per l’associazione, indossare una camicia nera in un contesto istituzionale equivale a contraddire quei principi e a offendere la memoria della Resistenza e dei suoi caduti.

Il significato politico del gesto

Nel comunicato si enfatizza come la rilevanza dell’episodio aumenti alla luce delle dichiarazioni pubbliche rese dallo stesso amministratore, che si è definito orgogliosamente «fascista» e «camicia nera». L’Anpi interpreta dunque la scelta dell’abbigliamento non come un’innocua preferenza personale, ma come un messaggio connesso a un’identità politica storicamente legata al fascismo.

Contesto della cerimonia e reazioni

La cerimonia istituzionale si è svolta alla presenza delle autorità locali e della cittadinanza, in prossimità del 79° anniversario della nascita della Repubblica. A documentare la partecipazione dei sindaci è stata diffusa una foto ufficiale che ritrae gli amministratori in posa con le fasce tricolori; tra le fonti che hanno rilanciato l’immagine c’è anche il nome di Jamil Sadegholvaad, che ha contribuito alla sua circolazione pubblica.

Le implicazioni civili e istituzionali

La scelta di comparire in camicia nera durante un evento istituzionale ha sollevato domande sul ruolo degli amministratori locali nel rappresentare valori costituzionali condivisi. Per molti osservatori, la questione non riguarda solo la libertà di espressione personale ma anche la responsabilità pubblica di chi ricopre incarichi istituzionali, soprattutto in cerimonie che ricordano la nascita della Repubblica e i sacrifici della Resistenza.

La portata simbolica e il dibattito pubblico

Il caso ha riaperto il confronto sul significato dei simboli politici in occasioni ufficiali, mettendo in luce tensioni tra interpretazioni diverse della memoria storica. L’Anpi vede nell’accaduto un’offesa ai valori fondanti della comunità democratica, mentre altri cittadini potrebbero considerarlo espressione di convinzioni personali dell’amministratore.

Possibili sviluppi e riflessioni

Non sono state annunciate sanzioni formali nell’immediato, ma la vicenda è destinata a restare al centro del dibattito locale: le istituzioni e le associazioni dovranno decidere come bilanciare il rispetto della libertà di manifestare identità politiche con la necessità di tutelare il valore simbolico di cerimonie pubbliche come quella del 2 giugno. Nel frattempo, l’episodio rimane un punto di confronto sulla tutela della memoria storica e sul ruolo delle autorità locali nel rappresentare la collettività.

Qualunque sia l’esito, l’episodio ricorda che i simboli hanno ancora un forte potere evocativo nella vita pubblica e che le scelte individuali degli amministratori possono avere conseguenze significative nel dibattito civile.