Una donna di 93 anni è morta a Grosseto dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Sonnino. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata del 3 giugno 2026, è al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

Incidente in via Sonnino a Grosseto: la dinamica ancora sotto indagine

Come riportato da La Nazione, nella tarda mattinata del 3 giugno 2026, a Grosseto, una donna di 93 anni, Elsa Guerrini, originaria di Roccalbegna, ha perso la vita dopo essere stata investita in via Sonnino, nei pressi del comando della Polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto condotta da un uomo anziano che, per motivi ancora da chiarire, non si sarebbe accorto della sua presenza.

L’impatto è stato estremamente violento: la donna è stata scaraventata sull’asfalto a diversi metri di distanza riportando traumi gravissimi. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Grosseto, 93enne investita da un’auto: morta in ospedale

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato la 93enne prima del trasferimento all’ospedale Misericordia di Grosseto.

È stato anche attivato l’elisoccorso Pegaso, poi rientrato senza trasporto. Le condizioni della donna sono apparse da subito disperate e, nonostante la predisposizione della sala operatoria, il decesso è sopraggiunto poco dopo l’arrivo in ospedale.

I rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento sono stati affidati alla Polizia municipale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti, compresa l’autopsia.