Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo si sarebbe lasciata, con lei che avrebbe un nuovo amore...

La storia d’amore tra due personaggi molto amati del mondo dello spettacolo sarebbe giunta al capolinea, con lei che avrebbe già un nuovo amore. Ecco di chi stiamo parlando.

“Sempre più innamorata”: la nota ballerina ha un nuovo fidanzato

Dopo mesi di indiscrezioni, sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra due personaggi molto amati, ovvero Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.

I due da tempo non si seguono più sui social e, al giorno d’oggi, quasi sicuramente significa rottura. A tornare sull’argomento nella sua newsletter ci ha pensato l’esperto Gabriele Parpiglia, che non solo ha confermato la rottura tra la ballerina e il coreografo, ma ha aggiunto un dettaglio molto particolare, ovvero che Giulia avrebbe già un altro amore.

Ecco di chi si tratta.

Giulia Pauselli è innamorata: ecco chi è il nuovo fidanzato

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sarebbero lasciati. I due, ricordiamo, insieme hanno avuto un figlio, Romeo, nato nel 2022. Secondo l’esperto Gabriele Parpiglia, la ballerina avrebbe già un nuovo amore, un uomo di nome Osvaldo, deejay, produttore musicale e artista visivo originario di Potenza.

Nella newsletter si legge: “la coppia è sempre più unita e progetta insieme il futuro.” La Pauselli su Instagram ha condiviso alcuni scatti alla Scala di Milano, in uno di essi poggia la testa sulla spalla di un uomo che, secondo quanto ricostruito, sarebbe proprio Osvaldo.