Alvaro Morata ed Alice Campello la telenovela sulla coppia sta per avere un nuovo capitolo che sa tanto di ritorno alle origini dato che il tempo da separati è durato poco e sembrerebbe che entrambi abbiano fatto un passo indietro provando a tornare ad essere uniti, scopriamo cosa è cambiato in questi mesi di lontananza.

Morata e l’addio alla sua ex, cosa è accaduto

Per capire cosa sia successo in passato è bene fare un passo indietro, quando questo inverno Morata era impegnato in una relazione extra-coniugale con una giornalista, questa è successa mentre i due si erano dati una pausa.

Campello aveva scoperto del tradimento del marito, lo percepiva distante e perso, l’attività lavorativa non aiutava dato che Morata ha giocato poco e quindi aveva molte più distrazioni rispetto al passato.

Da qui il gelo e la decisione di percorrere le proprie vite separati, nel mezzo però vi erano i figli che essendo ancora piccoli avevano bisogno della vicinanza di entrambi.

Il ritorno per essere famiglia e non solo

Tra Alvaro Morata e Alice Campello sembra essere tornata la pace, almeno questo è quanto avrebbe riportato il quotidiano Hoyos che ha parlato direttamente con Morata.

Difatti, come riporta il sito specializzato Gossipetv.com per Campello e Morata è giunto il momento di riavvicinarsi e quale migliore occasione del concerto di Bad Bunny a Madrid, dove si sono scambiati atteggiamenti affettuosi e coccole.

Morata stesso, intervistato da Hoyos ha confermato di essere tornato intimo con la moglie. Lei dal canto suo ha fatto un post indirizzato al marito con parole d’affetto.

Sembra quindi essere tornata la pace, ora non resta che scoprire se sarà riconciliazione definitiva o se al contrario è solo un fuoco di paglia estivo.