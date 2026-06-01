Una notizia terribile tinge di nero questo primo giugno e arriva direttamente dal Portogallo meta di pellegrinaggio di molti giovani studenti universitari che scelgono gli atenei della nazione europea per un’esperienza all’estero capace di coniugare lo studio alle innumerevoli attrattive di divertimento che il luogo è in grado di offrire.

Erasmus, la scelta dei giovani per scoprire l’Europa

L’Erasmus è il programma che permette di mettere in contatto le università europee per uno scambio culturale e non solo durante il percorso formativo. Mesi o anni passati in un’altra nazione per approfondire una lingua o per crescere lontano da casa.

Queste esperienze arrichiscono i giovani che le compiono, essi infatti provano sulla loro pelle sia metodologie di insegnamento che culture diverse da quella italiana e conoscono coetanei di altre nazioni.

Solitamente l’Erasmus è uno degli eventi che essi ricordano maggiormente per il resto della loro vita perché è fatto di divertimento e legami che rimangono indelebili nel loro cuore.

Ragazza trovata morta nella propria stanza, indagini in corso

Una ragazza italiana di appena 20 anni è stata trovata morta nella stanza dove alloggiava durante un breve periodo di studio Erasmus in Portogallo.

La giovane Sofia Barillà originaria di Palermo, si trovava a Caldas da Rainha, nel territorio di Lisbona. La famiglia è stata contattata e si è immediatamente recata sul posto.

Come riporta Il Messaggero, la polizia lusitana sta svolgendo le indagini per comprendere cosa possa essere successo. Non si esclude l’autopsia sul corpo della ragazza. Le prossime ore permetteranno di scoprire le cause del decesso che al momento rimane avvolto nel mistero.