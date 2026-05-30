Il ritorno alla violenza nel Catatumbo: perché i dissidenti FARC dicono di aver ripreso la guerra

Un reportage esclusivo rivela perché i dissidenti FARC nel Catatumbo sostengono di aver ripreso la lotta armata: promesse non mantenute, assenza di sicurezza e il controllo delle rotte del narcotraffico alimentano nuove faide.

Nel cuore della regione del Catatumbo, un’area storicamente segnata da violenza e da economie illegali, i gruppi armati che si richiamano alla sigla FARC sostengono di aver ripreso le ostilità dopo un periodo di apparente calma. Testimonianze raccolte da fonti sul posto e un reportage esclusivo mostrano come la frustrazione per il mancato miglioramento delle condizioni sociali e la continua competizione per il controllo delle rotte del traffico di droga abbiano trasformato il disincanto in una nuova ondata di scontri.

Perché il cessate il fuoco è crollato

Le ragioni che hanno portato i dissidenti a dichiarare il ritorno alle armi sono molteplici e intrecciate. Da un lato c’è la percezione diffusa di non aver ricevuto le garanzie promesse dal processo di pace: servizi pubblici insufficienti, scarse opportunità economiche e sicurezza ancora precaria. Dall’altro, la regione rimane contesa per il controllo di rotte e mercati illegali, elementi che forniscono risorse finanziarie determinanti per sostenere gruppi armati.

Il risultato è un mix che ha trasformato la delusione politica in un nuovo impulso alla violenza.

La dimensione sociale del fallimento

Per molti abitanti del territorio il problema non è solo militare: è soprattutto strutturale. L’assenza di investimenti pubblici e il limitato accesso a istruzione e sanità rendono difficile immaginare un futuro alternativo alla presenza armata.

In questo contesto, le promesse del processo di pace appaiono svuotate di contenuto e la fiducia nelle istituzioni scema, alimentando la narrativa dei gruppi dissidenti che affermano di dover prendere la situazione in mano per proteggere comunità e interessi locali.

Il ruolo economico del narcotraffico

Una componente cruciale che spiega la riaccensione delle ostilità è il controllo delle vie del narcotraffico. Il Catatumbo è strategico per il transito di sostanze verso i mercati internazionali e il possesso di questi corridoi garantisce reddito, potere e capacità di reclutamento. I gruppi armati in competizione cercano di assicurarsi territori e punti logistici, scatenando scontri interni e confronti con fazioni rivali che cercano lo stesso obiettivo.

Concorrenza fra fazioni e impatto locale

La lotta per il controllo produce effetti immediati e duraturi sulle comunità: sfollamenti, restrizioni della mobilità, reclutamento forzato e aumento della violenza. Le risorse generate dal traffico incentivano i comandanti a mantenere una presenza militare capillare, mentre la popolazione civile finisce spesso intrappolata in un meccanismo dove la sopravvivenza quotidiana dipende da scelte imposte dall’alto.

Accesso esclusivo e testimonianze dirette

Un reportage giornalistico ha ottenuto accesso diretto a componenti dei dissidenti e documenta la complessità delle motivazioni. Interviste con membri del gruppo rivelano una combinazione di istanze ideologiche residuali, rivendicazioni per la mancata attuazione degli accordi e la necessità di controllare risorse economiche indispensabili per l’autosostentamento. Questi racconti aiutano a comprendere come la guerra, per alcuni, sia ritornata a essere percepita come l’unico strumento efficace di negoziazione sul terreno.

Analisi delle dinamiche territoriali

Osservatori sul campo sottolineano che la frammentazione delle ex-forze e la presenza di molteplici attori armati complicano ogni tentativo di pacificazione. La competizione non è soltanto tra dissidenti e Stato, ma coinvolge anche gruppi criminali, milizie locali e altri attori che sfruttano il vuoto di potere. La presenza di più attori rende il controllo territoriale fluido e instabile, favorendo episodi di violenza improvvisa e scontri prolungati.

Prospettive e possibili vie d’uscita

Per invertire la tendenza servirebbero risposte integrate: rafforzamento della sicurezza, investimenti in infrastrutture e programmi di sviluppo economico che offrano alternative concrete al reddito illegale. Il ripristino della fiducia richiede inoltre percorsi di reintegrazione efficaci e verificabili, oltre a dialoghi che coinvolgano le comunità locali. Senza interventi coordinati e progettati sul territorio, il rischio è che il ciclo di violenza si consolidichi e si estenda ad altre aree vulnerabili.

In ultima analisi, la situazione nel Catatumbo mostra quanto sia fragile il passaggio dalla guerra alla pace: quando le promesse rimangono inattuate e l’economia illegale continua a offrire redditi elevati, la tentazione di tornare alle armi rimane forte. Comprendere le radici di questo fenomeno è essenziale per progettare risposte realistiche e durature.