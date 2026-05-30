Addio a Zeudi Araya, icona di bellezza e produttrice del cinema italiano

È scomparsa Zeudi Araya, nata in Eritrea il 10 febbraio 1951; nota per i ruoli negli anni Settanta e poi come produttrice, è deceduta il 24 maggio dopo una lunga malattia

La famiglia ha annunciato con profondo dolore la scomparsa di Zeudi Araya, attrice e produttrice che lasciò un segno nel cinema italiano degli anni Settanta. Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, Araya si è spenta nella propria abitazione il 24 maggio 2026 a seguito di una lunga malattia, come reso noto dal figlio Michelangelo Spano.

La notizia è stata accompagnata da una richiesta di riservatezza: la famiglia ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto e ha annunciato che le esequie si terranno in forma strettamente privata. Questo momento segna la conclusione di una vita che ha attraversato lo schermo in modi diversi, prima come presenza scenica e poi come figura attiva nella produzione cinematografica.

Dal debutto al riconoscimento pubblico

Arrivata in Italia alla fine degli anni Sessanta, Zeudi Araya si impose inizialmente anche grazie a campagne pubblicitarie di grande visibilità, che la resero un’immagine di bellezza esotica e familiare. La sua immagine fu sempre gestita con un forte senso del marketing: soprannomi come la ragazza dalla pelle di luna divennero parte della narrazione pubblica che la vide protagonista di successi al botteghino e di notevole popolarità.

I ruoli più noti e il filone erotico

Nel corso degli anni Settanta, Araya partecipò a film che si collocavano nella stagione dell’erotismo all’italiana, ma spesso la sua carriera fece scelte diverse rispetto agli stereotipi del periodo. Tra i titoli che la portarono all’attenzione del grande pubblico ci sono pellicole dirette da registi come Luigi Scattini, che la valorizzarono per il fascino e la presenza scenica, generando risultati commerciali significativi e riconoscimenti come l’Arancia d’oro a Taormina nel 1973.

Una presenza che mescolava moda e cinema

Oltre ai film, la sua immagine fu veicolata attraverso manifesti pubblicitari e un singolo promozionale legato a uno dei titoli di maggior richiamo: un esempio di come la popolarità cinematografica potesse estendersi in altri ambiti del mercato dell’immagine. Questo mix tra cinema e comunicazione permise ad Araya di diventare un’icona riconoscibile al di là dei confini strettamente artistici.

Il passaggio alla produzione e il ruolo nell’industria

Dopo un periodo di attività in ruoli spesso stereotipati nei B movies, Zeudi Araya scelse di ritirarsi progressivamente dalle apparizioni più frequenti per dedicarsi al lavoro dietro le quinte. Il matrimonio con il produttore Franco Cristaldi contribuì a consolidare il suo rapporto con la gestione produttiva, consentendole di apprendere pratiche di promozione, restauro e rilancio di opere cinematografiche classiche.

Da interprete a promotrice del patrimonio cinematografico

Nel ruolo di produttrice Araya si occupò sia di progetti per il grande schermo sia di iniziative legate alla conservazione e alla diffusione del patrimonio filmico italiano. La sua esperienza la portò a collaborare con figure di primo piano del cinema e a partecipare, per esempio, a presentazioni e restauri che hanno contribuito al recupero di titoli storici, dimostrando un interesse per la memoria collettiva del cinema nazionale.

Vita privata, eredità e ultimo saluto

Nella vita personale, oltre al legame con Cristaldi, la biografia di Zeudi Araya include rapporti e collaborazioni con registi e attori che hanno segnato la stagione d’oro del cinema popolare italiano. Nel nuovo secolo la sua presenza pubblica fu limitata e selezionata, con apparizioni in trasmissioni e interviste che cercavano di ricollocare la sua figura al di là dello stereotipo della bellezza fotografica.

Il cordoglio e la privacy

Il figlio Michelangelo Spano, che ha reso nota la scomparsa, ha chiesto rispetto per la riservatezza della famiglia in questo periodo di lutto. Le esequie si svolgeranno in forma privata, mentre Amici e colleghi ricordano la sua figura come esempio di evoluzione professionale: dalla presenza in primo piano alla gestione attenta del patrimonio culturale cinematografico.

La carriera di Zeudi Araya offre uno spaccato delle contraddizioni e delle opportunità del cinema italiano tra gli anni Settanta e oltre: un percorso che ha saputo trasformare uno status di icona estetica in un ruolo più istituzionale e di tutela culturale, lasciando un’eredità che va oltre l’immagine e si radica nella cura del patrimonio filmico.