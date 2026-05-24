Zvyagintsev a Cannes lancia un appello per la fine delle stragi

Regista in esilio a Francia lancia un appello pubblico contro le stragi e spiega perché il film difficilmente verrà visto in Russia

Al Festival di Cannes un appello inaspettato ha catturato l’attenzione del pubblico: il regista Andrey Zvyagintsev, salito sul palco dopo che il suo film Minotaur ha ricevuto il secondo premio della giuria, ha rivolto parole dure e urgenti a Putin. Nel suo intervento il regista ha descritto con forza l’angoscia di chi vive il conflitto, evocando l’immagine di una carneficina che dovrebbe cessare.

Il contesto dell’evento, uno dei palchi più visibili del cinema mondiale, ha trasformato il discorso artistico in un gesto politico e morale di grande risonanza.

Zvyagintsev, oggi residente in Francia, ha inoltre espresso sentimenti personali molto netti: ha ammesso di provare vergogna per le azioni compiute dal suo paese e ha sottolineato il peso dell’impegno civile dell’autore.

Si tratta del suo primo film dopo nove anni, un ritorno che mette insieme la cifra stilistica nota al pubblico di Leviathan e Loveless con un’ambientazione dichiaratamente legata all’invasione avvenuta nel 2026.

Il discorso a Cannes e l’appello diretto

Durante la cerimonia di premiazione Zvyagintsev ha scelto di usare il palco non solo per ringraziare la giuria ma per indirizzare un messaggio puntuale ai vertici politici: secondo il regista, «milioni di persone su entrambi i lati del fronte desiderano una sola cosa: che le stragi cessino».

Con tono fermo ha aggiunto che c’è una responsabilità individuale di chi può porre fine alla violenza, appellandosi direttamente a Putin. L’intervento ha alternato note poetiche e accenti di denuncia, mettendo in evidenza la scelta dell’autore di trasformare la propria arte in testimonianza.

Reazioni pubbliche e simbolismo

La presa di posizione ha provocato reazioni contrastanti: applausi sul red carpet, discussioni nei media internazionali e prevedibili interpretazioni politiche. Sul piano simbolico, il fatto che Minotaur abbia ottenuto il Grand Prix come seconda opera del festival — dietro a Fjord del regista rumeno Cristian Mungiu — ha amplificato il messaggio, trasformando il riconoscimento artistico in una piattaforma per un appello pubblico. Il connubio tra premio e parola critica ha reso l’episodio uno dei momenti più commentati dell’edizione.

Il film e la scelta narrativa

Minotaur si presenta come un’opera che intreccia il privato e il politico. Al centro della storia c’è un imprenditore insensibile che affronta una crisi matrimoniale mentre le autorità locali gli chiedono di indicare dipendenti arruolabili: una trama che mette in luce il modo in cui la guerra penetra la quotidianità e le relazioni. Il regista utilizza il conflitto come sfondo e misura delle colpe individuali, offrendo uno sguardo critico e riflessivo su responsabilità, complicità e sopravvivenza.

Temi e contrasti stilistici

Nella costruzione narrativa si riconoscono i motivi cari allo stile di Zvyagintsev: un realismo severo, attenzione ai dettagli sociali e un uso del paesaggio emotivo come specchio delle tensioni. Il film affronta temi come la colpa morale, la burocrazia bellica e l’alienazione domestica, con sequenze che privilegiano il silenzio e le pause riflessive rispetto alla spettacolarizzazione della violenza. Questo approccio ha consolidato la fama del regista e ha reso la pellicola un punto di riferimento per chi cerca un cinema di impegno e introspezione.

Distribuzione, esilio e diffusione alternativa

Dal punto di vista pratico, Zvyagintsev ha ammesso di non aspettarsi una distribuzione ufficiale in Russia. Vivendo in esilio in Francia, il regista ha spiegato che il film raggiungerà probabilmente il pubblico russo attraverso copie pirata o l’uso di VPN, strumenti ormai diffusi per aggirare i blocchi informativi. Questa prospettiva solleva questioni sull’accessibilità culturale e sulla possibilità di confrontarsi con un’opera critica dentro lo stesso paese che viene denunciato nella pellicola.

La posizione assunta da Zvyagintsev al Festival non è solo un gesto simbolico, ma un punto di snodo in cui cinema, esilio e impegno civile si intrecciano. Il riconoscimento a Cannes ha dato visibilità internazionale a Minotaur e ha trasformato il palco in un luogo di testimonianza, confermando come l’arte possa diventare strumento di pressione morale e di dialogo globale su conflitti e responsabilità.