Venezia 2026: i look più memorabili del red carpet finale

La cerimonia di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2026 ha visto sfilare sul red carpet alcuni degli abiti più eleganti e iconici dell'edizione. Scopriamo insieme i dettagli degli outfit delle star.

La Mostra del Cinema di Venezia 2026 si è conclusa con una cerimonia di chiusura che ha visto sfilare sul red carpet alcuni dei look più eleganti e memorabili dell’edizione. Tra presenze fisse e sorprese dell’ultimo giorno, il tappeto rosso del Lido ha offerto uno spettacolo di stile e raffinatezza.

La conduttrice Greta Scarano presenza costante di tutte le serate, ha scelto per l’ultima volta un abito nero in velluto a colonna di Giorgio Armani Privé, con una fascia di cristalli sulla scollatura e un piccolo strascico.

Il look è stato completato da una collana di smeraldi e diamanti con orecchini pendant, che hanno aggiunto un tocco di luce all’outfit.

I look dei conduttori e della presidente di giuria

Anche l’altro conduttore, Nicolas Maupas ha fatto il suo ritorno sul red carpet per la cerimonia di chiusura. A differenza del primo giorno, ha optato per una camicia scura sotto una giacca a tre bottoni accollata, con polsini candidi e gemelli d’ordinanza.

La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal ha confermato la sua eleganza anche nell’ultima serata con un abito nero dritto dalle maniche azzurro camicia ricamate con cristalli e perle. Un fiocco lieve dietro al collo, occhiali da sole extralarge neri e un collier Serpenti di BVLGARI hanno completato il suo look.

Gli abiti degli attori e delle attrici

Riccardo Scamarcio ha interpretato alla perfezione la legge dello smoking, con una linea impeccabile, un solo bottone allacciato, un papillon discreto e una camicia immacolata, portati con prestanza e carattere.

Una sorpresa gradita è stata l’arrivo di Carole Bouquet che ha scelto un abito a balze con piume applicate e due spille sulle spalle. La sua eleganza innata è stata ulteriormente valorizzata da uno chignon e da orecchini chandelier in filigrana.

I look delle star internazionali

Tra i nomi internazionali che hanno illuminato il red carpet, spiccano Chiara Mastroianni che ha scelto un abito midi elegante, e Penelope Cruz che ha optato per un abito rosso vivo e luminoso. Anche Rocío Muñoz Morales ha scelto un rosso intenso, vicino a un bordeaux.

La sesta serata ha visto sfilare insieme alcuni dei volti più interessanti del cinema italiano, tra cui Valeria Bruni TedeschiJasmine Trinca e Romana Maggiora Vergano tutte vestite di nero. Pochi gli sprazzi cromatici in questa serata, che ha visto anche Elettra Lamborghini e Martina Stella aggiungere qualche tocco brillante.

Le coppie più fotografate

La Mostra del Cinema di Venezia ha anche un suo linguaggio sentimentale, con coppie che hanno attirato l’attenzione dei fotografi. Tra queste, George e Amal ClooneyAlessandro Borghi e Irene FortiRobert Pattinson e Suki Waterhouse e Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio.

George Clooney ha scelto uno smoking nero Giorgio Armani, con camicia bianca, papillon e scarpe lucide, mentre Amal Clooney ha optato per un lungo abito nero Tom Ford realizzato su misura. La coppia ha lasciato che fossero i gesti a raccontare la loro intesa, con mani intrecciate, abbracci e pose ravvicinate davanti ai fotografi.

Alessandro Borghi e Irene Forti hanno scelto Maison Valentino, con un look che ha catturato gli obiettivi per la sua naturalezza. Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno invece scelto look quasi agli antipodi, con Pattinson in un completo Dior Homme total white e Waterhouse in un mini abito trasparente in pizzo dorato di Saint Laurent.

Carlos Sainz e Rebecca Donaldson hanno fatto il loro debutto veneziano con abiti Giorgio Armani, mentre Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio hanno scelto look più misurati, con Porcaroli in una gonna midi Prada e Scamarcio in un total black.