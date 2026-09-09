Physical Italia: 100 concorrenti si sfidano per 100 mila euro su Netflix

Un reality show che unisce sport e intrattenimento: 100 concorrenti, tra cui campioni olimpici e personaggi famosi, si sfidano in prove fisiche estreme per aggiudicarsi un premio di 100 mila euro.

Netflix sta per lanciare Physical Italia: da 100 a 1 un reality show che promette di mettere alla prova i limiti fisici e mentali di 100 concorrenti. Tra loro, atleti professionisti, ex campioni olimpici e volti noti dello spettacolo e del web. La sfida inizierà il 11 settembre con i primi tre episodi, seguiti da doppi appuntamenti settimanali fino alla finale del 2 ottobre dove il vincitore si aggiudicherà un premio di 100 mila euro.

Il format, già apprezzato in Corea, Messico, Svezia e USA, arriva ora in Italia con un cast variegato e un meccanismo di sfide che non lascia spazio a errori. La particolarità dello show risiede nelle sfide blind dove i concorrenti non sanno in anticipo quale prova dovranno affrontare o contro chi gareggeranno.

Il cast: da campioni olimpici a influencer

Tra i partecipanti spiccano nomi come Tania CagnottoYuri Chechi e Federica Pellegrini medaglie olimpioniche pronte a sfidarsi in prove fisiche estreme. Accanto a loro, personaggi dello spettacolo come Elisabetta CanalisAlvise Rigo il content creator Luis Sal e gli ex gieffini Paolo Masella e Giovanni Masiero. Non mancano anche Mowgli ballerino visto ad Amici, e Claudio Sona con il compagno Nicholas Cornia.

Il cast è completato da professionisti di diverse discipline: dai campioni di CrossFitjudo e calisthenics fino a ginnasti, personal trainer, fitness influencer e persino un giocoliere col fuoco. Tutti uniti dalla passione per il benessere fisico e la preparazione atletica.

Come funziona il reality

Il percorso di gara inizia nella Sala Dei Busti dove ogni concorrente scopre il calco in gesso del proprio corpo. La prima prova eliminatoria è già una sfida estrema: rimanere sospesi in flessione su un binario sopra una piscina. Questa prova riduce immediatamente i partecipanti da 100 a 80, dando il via a una selezione serrata e ad alta tensione.

Le sfide blind, o alla cieca sono il cuore del format. I concorrenti non sanno in anticipo quale prova dovranno affrontare o contro chi gareggeranno, mettendo alla prova forza bruta, agilità, velocità e resistenza fisica. La selezione prosegue a ritmo serrato fino a incoronare un unico vincitore, colui che dimostrerà di possedere il fisico perfetto.

Le testimonianze dei partecipanti

Elisabetta Canalis ha raccontato come avvenivano le registrazioni: “Veniva annunciata la sfida e avevamo un paio di giorni per prepararci: cercavamo di prendere dimestichezza con la corsa, la lotta e ogni sport. Rischiando anche di farci male”. Anche Luis Sal ha condiviso alcuni momenti divertenti, come quelli vissuti in sala mensa: “Spesso può sembrare che in questo genere di show ci sia qualcosa di costruito, invece qui è tutto vero. Avrei voluto che ci filmassero 24 ore su 24. Quando eravamo a mensa, per esempio, sembravamo supereroi in pausa pranzo: tutti vestiti uguali, con le tensioni del pre o post gara. Molto bello”.

Physical Italia: da 100 a 1 si presenta quindi come un reality competitivo costruito su prove fisiche, selezione continua e un cast ampio e variegato. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e dell’intrattenimento, dove il fisico e la mente saranno messi alla prova in ogni episodio.