L'aereo su cui stava volando Volodymyr Zelensky è stato sfiorato da un drone. L'annuncio del premier norvegese.

Il viaggio di Volodymyr Zelensky verso la Norvegia sarebbe stato accompagnato da un episodio particolarmente preoccupante. Secondo quanto riferito dal premier norvegese Jonas Gahr Støre, l’aereo del presidente ucraino sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia. A raccontare l’episodio è stato lo stesso primo ministro norvegese in un’intervista all’emittente pubblica NRK.

“L’aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo“, ha dichiarato Støre, sottolineando ancora una volta il livello di rischio legato alla guerra in corso.

Aereo di Zelensky sfiorato da un drone: cosa è successo

Secondo la ricostruzione fornita dal premier norvegese, l’episodio sarebbe avvenuto mentre il velivolo utilizzato da Zelensky si trovava ancora in Moldavia, poco prima della partenza.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto né è stato precisato chi possa essere stato responsabile del lancio del drone.

La dichiarazione di Støre arriva mentre l’Ucraina continua a essere coinvolta nel conflitto con la Russia e mentre gli episodi legati all’impiego di droni rappresentano una delle principali minacce nell’area del conflitto.

Il premier norvegese ha utilizzato l’episodio per evidenziare concretamente i rischi affrontati quotidianamente dal presidente ucraino.

Zelensky in Norvegia per i funerali di Stato

Zelensky ha raggiunto Oslo insieme ad altri leader internazionali per partecipare ai funerali di Stato del re Harald V di Norvegia, celebrati nella giornata di oggi. La presenza del presidente ucraino nella capitale norvegese si inserisce dunque in un contesto internazionale di alto livello, ma le parole del premier Støre hanno riportato l’attenzione sulla situazione di sicurezza che continua a circondare Zelensky anche durante i suoi spostamenti all’estero.

Al momento, le informazioni sull’episodio restano quelle fornite dal capo del governo norvegese. Non sono stati diffusi ulteriori elementi ufficiali per chiarire la dinamica dell’incidente o stabilire con certezza la provenienza del drone.