Perché ha vinto l’AfD in Sassonia-Anhalt: i motivi del successo e il progr...

Perché ha vinto l’AfD in Sassonia-Anhalt: i motivi del successo e il progr...

Perché ha vinto l’AfD: la sfiducia nei partiti tradizionali e le proposte di Siegmund, dalla riforma della scuola alla stretta sui migranti.

Il successo dell’AfD in Sassonia-Anhalt conferma la crescita della destra radicale nell’ex Germania Est e mette in difficoltà i partiti tradizionali. Il risultato, vicino al 44%, riflette una forte sfiducia verso Berlino e riporta al centro del dibattito il programma di Ulrich Siegmund, tra immigrazione, scuola e sicurezza. Ecco perché ha vinto e quali sono le sue principali proposte.

Germania, perché ha vinto l’AfD: cosa emerge dal voto in Sassonia-Anhalt

Il risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, dove il partito ha raccolto circa il 44% dei consensi, mostra una frattura politica che va oltre i confini del Land dell’ex Germania Est. Le analisi di Infratest-dimap per Ard e i dati di Zdf descrivono un elettorato diviso tra un blocco favorevole all’AfD e un fronte contrario, composto da forze politiche molto diverse.

Il partito guidato localmente da Ulrich Siegmund ha più che raddoppiato il risultato del 2021, affermandosi in quasi tutte le fasce d’età: secondo Zdf, raggiunge il 44% tra gli under 30, il 49% tra i 30-44enni e il 51% tra i 45-59enni, mentre scende al 36% tra gli over 60. Tra i giovanissimi, la Linke si colloca al secondo posto, pur a distanza, confermando una crescente polarizzazione.

Anche la percezione delle competenze economiche dell’AfD è cambiata: la quota di elettori che la considera la forza più adatta a gestire l’economia è passata dall’8% del 2021 al 30%, superando di due punti la Cdu.

A pesare sono soprattutto sicurezza sociale, immigrazione e guerra in Ucraina: il 57% degli intervistati approva la contrarietà del partito all’invio di armi a Kiev, percentuale che sale al 92% tra i suoi sostenitori. Solo un terzo degli elettori AfD considera inoltre la Russia una minaccia concreta per la Germania. Sul piano sociale, il 51% degli elettori ritiene che la Sassonia-Anhalt riceva meno rispetto al resto del Paese, quota che sale al 66% tra chi vota AfD. Il 54% del corpo elettorale, e il 94% dei sostenitori del partito, lo considera vicino ai problemi quotidiani dei cittadini, soprattutto nei piccoli centri segnati dallo spopolamento. La Cdu, invece, si è fermata poco sopra il 17%, dimezzando i consensi: il 59% degli elettori ha dichiarato di voler rivolgere un “cartellino giallo” al governo federale.

Il prossimo banco di prova sarà rappresentato dalle elezioni in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Berlino, dove i partiti tradizionali sperano di contenere l’avanzata della destra radicale attraverso coalizioni alternative.

Perché ha vinto l’AfD in Sassonia-Anhalt: cosa prevede il programma di Ulrich Siegmund

Il successo elettorale ha riportato l’attenzione anche sul programma regionale dell’AfD, articolato in oltre 300 punti e 17 blocchi tematici, alla cui elaborazione ha contribuito Hans-Thomas Tillschneider, deputato regionale dal 2016, noto per le sue posizioni russofile e per la relativizzazione delle responsabilità tedesche durante il nazionalsocialismo. Tra le proposte figurano la sostituzione dell’obbligo scolastico generale con un obbligo formativo, un maggiore ricorso all’istruzione domiciliare e la creazione di classi “il più possibile omogenee”, con percorsi separati per figli di rifugiati e alunni con disabilità.

Il partito vorrebbe inoltre vietare le bandiere arcobaleno nelle scuole, introdurre l’esposizione della bandiera tedesca e il canto dell’inno nazionale, interrompere i finanziamenti al progetto “Scuola contro il razzismo”, ridurre lo spazio dedicato al nazismo nei programmi di storia e ampliare l’insegnamento del russo, ripristinando gli scambi scolastici con la Russia.

Sul fronte migratorio, il programma punta sulla “remigrazione”, con più rimpatri, una task force per le espulsioni, restrizioni all’asilo, interventi contro le chiese che offrono rifugio ai migranti irregolari e lavori di pubblica utilità per i richiedenti asilo, pena la perdita dei sussidi. In materia di famiglia, l’AfD propone incentivi alla natalità di 2mila euro per ciascuno dei primi due figli e 4mila per ogni figlio successivo, oltre a pasti gratuiti nelle scuole e negli asili, sostenendo un modello familiare tradizionale e opponendosi all’educazione sessuale rivolta ai bambini.

Siegmund vorrebbe anche rescindere il contratto con l’emittente pubblica Mdr e abolire il canone, sostituendolo con un servizio ridotto finanziato attraverso tasse o pubblicità. La sua popolarità è legata anche a una comunicazione efficace sui social, in particolare TikTok, e a un messaggio centrato sull’orgoglio dell’Est.

Secondo i dati riportati da Infratest-dimap, l’AfD raggiunge il 57% tra gli elettori con un basso livello di istruzione e il 65% tra quelli in difficoltà economica; inoltre, 157mila persone che non avevano votato alle precedenti elezioni avrebbero scelto il partito. La figura del 35enne Siegmund, imprenditore nel settore delle fragranze per ambienti, contribuisce a questo consenso: come ha spiegato all’Ansa l’autrice Jana Hensel, “Lo vedono come un Robin Hood di destra“. Nonostante il risultato, la possibilità di guidare il Land dipenderà dagli equilibri parlamentari e dall’eventuale disponibilità di altre forze a collaborare con l’AfD.