"Mai vista una tempesta così", grandine, vento forte e strade allagate: scatta l'allerta

Pioggia battente, raffiche e allagamenti hanno colpito l’area e l’entroterra nella giornata di giovedì 22 ottobre: neve leggera sulle montagne.

Una forte perturbazione ha attraversato giovedì 22 ottobre la California meridionale, portando pioggia intensa, grandine, vento e allagamenti. Sulle montagne è arrivata anche una leggera spolverata di neve. Lo riferisce l’emittente locale ABC7 Los Angeles.

Il vento a Victorville

A Victorville, nell’entroterra, le raffiche hanno sollevato polvere, rifiuti e detriti, spaventando gli automobilisti. Jolina Broady ha filmato la scena mentre era ferma a un semaforo e ha raccontato a Eyewitness News di non aver mai visto dal vivo niente di così intenso e spaventoso quanto a vento. Nel video si vedono cespugli strappati, un bidone dei rifiuti sollevato in aria e rami finiti sulla carreggiata. Secondo la testimone, il vento ha portato via recinzioni e sradicato alberi.

Auto bloccate, un salvataggio a North Hills

A Hollywood, quartiere di Los Angeles, la caduta di un albero ha schiacciato diverse auto. In più zone della regione i residenti hanno segnalato grandine e piogge forti, e gli acquazzoni hanno allagato alcuni quartieri e sottopassi, lasciando gli automobilisti bloccati. Uno di loro, Jason Soto, ha spiegato che l’acqua ha raggiunto il cofano e il motore si è spento senza più ripartire.

A North Hills, altro quartiere di Los Angeles, un uomo è rimasto intrappolato nel Pacoima Wash, il canale ingrossato dalla pioggia, ed è stato soccorso. Altre due persone sono state messe in salvo dalla strada sopra il canale.

Detriti e neve in montagna

Sulle San Bernardino Mountains ci sono state forti colate di detriti, ma senza danni segnalati. Una leggera nevicata ha imbiancato Mount Baldy.

Arcobaleni e una farfalla salvata

Quando il cielo ha cominciato a schiarire, in alcune zone sono comparsi degli arcobaleni. La tempesta ha lasciato anche un episodio più leggero: Maria Roman ha messo al riparo sotto un ombrello una farfalla colpita da pioggia e grandine e le ha offerto una fetta di banana. Secondo il suo racconto, le ali hanno poi ripreso ad asciugarsi e a muoversi. Il marito ha commentato che il gesto non lo sorprende, perché la moglie ama gli animali.