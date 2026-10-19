“Strade come fiumi”, è allerta rossa: alluvione da incubo

E' emergenza in Spagna, devastata dal maltempo. Una violenta alluvione ha già causato almeno due vittime tra Almeria e Cabrera de Mar. Allagate strade e aree urbane, critica la situazione a Valencia.

E’ emergenza maltempo in Spagna, colpita da una violenta alluvione che ha devastato parte del Paese. Due le vittime accertate, molte strade e aree urbano risultano allagate. La situazione.

Maltempo, alluvione devastante in Spagna: allagate strade e aree urbane

Da sabato scorso, 17 ottobre 2026, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Spagna, con strade trasformate in fiumi di fango, aree urbane sommerse e auto trascinate via dalla corrente.

Le zone più colpite sono Almeria, Cabrera de Mar, Pego e Oliva. L’emergenza ha imposto l’evacuazione di strutture turistiche e l’attivazione di misure straordinarie al fine di mettere in sicurezza gli abitanti e i turisti. Le autorità hanno inoltre lanciato avvisi urgenti, invitando tutti i residenti a evitare fiumi e torrenti e, se necessario, a rifugiarsi ai piani superiori degli edifici.

Sarebbero almeno due le vittime tra Almeria e Cabrera de Mar. Una violenta alluvione si è abbattuta invece sulla città di Valencia, dove la situazione è critica.

Alluvione devastante in Spagna: la situazione a Valencia

E’ allerta rossa nella regione di Valencia, in Spagna, per il maltempo. Le piogge torrenziali provocate dalla Dana (Depressione isolata in quota) “Adam” hanno causato gravi alluvioni, esondazioni di fiumi e allagamenti.

Centinaia di persone inoltre sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. L’agenzia meteorologica spagnola Aemet ha infatti diramato l’allerta rossa per le forti precipitazioni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti e a mettersi al sicuro ai piani alti degli edifici. Da quanto si apprende una donna sarebbe stata trovata morta a Oliva, nella comunità valenciana. Sempre a Oliva sono state evacuate 2mila persone da sette campeggi, almeno secondo quanto riferito dalla sindaca Yolanda Pastor. Un altro centinaio di persone è stato invece evacuato da un campeggio allagato a Xabia. La situazione come detto resta davvero critica in diverse aree della Spagna, col maltempo che non accenna a diminuire.