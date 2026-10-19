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“Strade come fiumi”, è allerta rossa: alluvione da incubo

“Strade come fiumi”, è allerta rossa: alluvione da incubo

E' emergenza in Spagna, devastata dal maltempo. Una violenta alluvione ha già causato almeno due vittime tra Almeria e Cabrera de Mar. Allagate strade e aree urbane, critica la situazione a Valencia.

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E’ emergenza maltempo in Spagna, colpita da una violenta alluvione che ha devastato parte del Paese. Due le vittime accertate, molte strade e aree urbano risultano allagate. La situazione.

Maltempo, alluvione devastante in Spagna: allagate strade e aree urbane

Da sabato scorso, 17 ottobre 2026, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Spagna, con strade trasformate in fiumi di fango, aree urbane sommerse e auto trascinate via dalla corrente.

Le zone più colpite sono Almeria, Cabrera de Mar, Pego e Oliva. L’emergenza ha imposto l’evacuazione di strutture turistiche e l’attivazione di misure straordinarie al fine di mettere in sicurezza gli abitanti e i turisti. Le autorità hanno inoltre lanciato avvisi urgenti, invitando tutti i residenti a evitare fiumi e torrenti e, se necessario, a rifugiarsi ai piani superiori degli edifici.

Sarebbero almeno due le vittime tra Almeria e Cabrera de Mar. Una violenta alluvione si è abbattuta invece sulla città di Valencia, dove la situazione è critica.

Alluvione devastante in Spagna: la situazione a Valencia

E’ allerta rossa nella regione di Valencia, in Spagna, per il maltempo. Le piogge torrenziali provocate dalla Dana (Depressione isolata in quota)Adam” hanno causato gravi alluvioni, esondazioni di fiumi e allagamenti.

Centinaia di persone inoltre sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni. L’agenzia meteorologica spagnola Aemet ha infatti diramato l’allerta rossa per le forti precipitazioni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare gli spostamenti e a mettersi al sicuro ai piani alti degli edifici. Da quanto si apprende una donna sarebbe stata trovata morta a Oliva, nella comunità valenciana. Sempre a Oliva sono state evacuate 2mila persone da sette campeggi, almeno secondo quanto riferito dalla sindaca Yolanda Pastor. Un altro centinaio di persone è stato invece evacuato da un campeggio allagato a Xabia. La situazione come detto resta davvero critica in diverse aree della Spagna, col maltempo che non accenna a diminuire.

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