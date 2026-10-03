Una devastante alluvione si è abbattuta sulla Spagna, in particolare nella provincia di Albacete, con almeno 15 regioni dove è stata diramata l’emergenza. Purtroppo ci sono vittime e dispersi. La situazione.

Alluvione in Spagna, strade travolte da fiumi di fango: in 15 regioni è stata diramata l’emergenza

Emergenza maltempo in Spagna, con 15 regioni che hanno diramato l’emergenza.

Una violenta alluvione si è abbattuta in particolare sulla provincia di Albacete, con fiumi di fango che hanno travolto le strade nella serata di ieri, venerdì 2 ottobre. La situazione più grave a Madrigueras, dove l’acqua avrebbe raggiunto il mezzo metro di altezza. Situazione grave anche a Valencia, con le strade invase dai torrenti d’acqua e i veicoli trasportati via.

Alluvione devastante in Spagna: il bilancio di morti e dispersi

Situazione critica in Spagna per via della devastante alluvione che sta mettendo in ginocchio specie la cittadina di Madrigueras. Stando ai primi bilanci, una donna sarebbe morta mentre 5 persone risulterebbero al momento disperse. Numerose auto sono state inoltre trasportate via dalla corrente, con persone rimaste intrappolate.

Anche un mezzo dei vigili del fuoco sarebbe stato trasportato via dalla corrente. La situazione è critica in 15 regioni, col maltempo che domani, domenica 4 ottobre, dovrebbe spostarsi verso la Catalogna e le isole Baleari.