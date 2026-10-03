Un sabato iniziato nel peggiore dei modi con l’ennesimo sinistro che ha coinvolto un automobilista con esito purtroppo grave per lui e che accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’importanza di guidare con prudenza facendo attenzione all’ambiente circostante e mantendo una velocità adatta al traffico.

Incidenti stradali, sempre più e con esiti disastrosi

Gli incidenti stradali continuano ad essere al centro delle notizie in tutta italia ed in particolare il numero di impatti è in aumento nel fine settimana complici il maggior numero di veicoli che prendono d’assalto le strade per muoversi.

Esperti invitano sempre alla prudenza quando ci si mette al volante, anche le pubblicità in onda in televisione sono diventate più crude e portano in oggetto i casi più frequenti di sinistro, come ad esempio l’utilizzo del cellulare o l’alta velocità.

Spesso queste due cose sono combinate ed ecco che l’esito è quasi certamente fatale. Fortunatamente le nuove autovetture permettono di collegare i dispositivi mobili al veicolo evitando di togliere le mani dal volante.

Morto un uomo assieme al suo cane

La mattinata di sabato 3 ottobre è iniziata nel peggiore dei modi nel comune di Castroemdiano perché un uomo è stato coinvolto in un sinistro fatale, assieme a lui è morto anche il suo fedele animale a quattro zampe.

L’impatto è avvenuto questa mattina verso le quattro, in località Castroemdiano all’imbocco della statale che da Lecce porta Maglie. In particolare l’uomo ha impattato la propria Fiat Punto contro il camion della nettezza urbana.

Come riporta il sito LeccePrima, il camion era fermo a svolgere il suo turno quando improvvisamente è arrivata l’auto dell’uomo a tutta velocità, andando ad impattare frontalmente contro il mezzo.

Pezzi d’auto sparsi lungo tutta la carreggiata e per lui non vi è stato nulla da fare, ritrovato sui sedili posteriori anche il suo cane purtroppo senza vita a seguito dell’impatto.