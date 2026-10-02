Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico. Lo scontro con un’auto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre, lungo la strada provinciale che collega Casirate d’Adda a Treviglio, all’altezza di via Lodi.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Incidente auto-monopattino: lo scontro sulla provinciale

Secondo le prime informazioni, il monopattino sul quale viaggiava il 16enne si sarebbe scontrato violentemente con un’automobile, una Skoda di colore grigio metallizzato. L’impatto avrebbe provocato al giovane ferite particolarmente gravi.

L’allarme è scattato poco prima delle 14 e Areu ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso. Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso del 118.

Dopo le prime cure, vista la gravità delle condizioni, il ragazzo sarebbe stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza a bordo dell’elicottero, decollato in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono rimasti gli agenti della polizia locale di Treviglio, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione di quanto accaduto.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Restano ancora diversi aspetti da chiarire. Al momento non è noto, infatti, se il ragazzo indossasse il casco di protezione al momento dello scontro. Gli accertamenti dovranno inoltre stabilire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità. Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione competente, che stanno collaborando alle verifiche.

Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza dello scontro tra il monopattino e la Skoda e stabilire le circostanze che hanno portato al violento impatto. Le condizioni del 16enne restano quindi al centro dell’attenzione, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’incidente avvenuto lungo la provinciale tra Casirate d’Adda e Treviglio.