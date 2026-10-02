Investe un 11enne davanti scuola e fugge: rintracciato e denunciato 54enne

Investe un 11enne davanti scuola e fugge: rintracciato e denunciato 54enne

A Roma, in zona San Basilio, un bambino di 11 anni è stato investito davanti alla scuola e il conducente è fuggito senza prestare soccorso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Paura a San Basilio, a Roma, dove un bambino di 11 anni è stato investito davanti scuola e il conducente dell’auto si è allontanato senza fermarsi. Dopo le indagini e alcuni appostamenti nel quartiere, la Polizia Locale è riuscita a individuare il veicolo e a risalire al 54enne, poi denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Bambino di 11 anni investito davanti scuola: il conducente in fuga

Come riportato da Roma Today, paura a San Basilio, nella mattinata del 28 settembre, quando un bambino di 11 anni è stato investito mentre si trovava insieme ad altri compagni nei pressi dell’ingresso dell’Istituto comprensivo Ennio Morricone, in via Belforte del Chienti. Dopo l’impatto, il conducente dell’automobile non si sarebbe fermato per verificare le condizioni del minore e ha proseguito la marcia, facendo perdere le proprie tracce.

Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dal 118. Gli accertamenti sanitari hanno fortunatamente escluso conseguenze gravi.

Nel frattempo, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale hanno avviato le ricerche per risalire al veicolo e alla persona alla guida.

Investe un bambino di 11 anni e non si ferma: rintracciato il 54enne alla guida

L’assenza del numero di targa ha reso necessario partire dalle testimonianze raccolte sul posto e dalle descrizioni fornite dai presenti. Gli investigatori hanno messo insieme gli elementi disponibili per ricostruire la dinamica dell’investimento e individuare marca, modello e caratteristiche dell’automobile.

Sulla base di questi riscontri sono stati organizzati servizi di controllo e appostamenti mirati nella zona di San Basilio. Proprio durante una di queste attività, gli agenti hanno individuato una Ford Fiesta ritenuta compatibile con le informazioni raccolte. Gli approfondimenti effettuati successivamente hanno permesso di collegare la vettura all’incidente e di identificare il suo conducente. Come riportato da Roma Today, si tratterebbe di un uomo di 54 anni, nei confronti del quale è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso.