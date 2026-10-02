L’incidente sulla Tosco Romagnola a Cascina: la bambina stava attraversando la strada insieme al nonno quando è stata travolta da un’auto. Trasportata prima a Cisanello e poi al Meyer, è morta dopo le gravissime ferite riportate.

È morta Zoe Mancarelli, la bambina di 7 anni investita mentre attraversava la strada insieme al nonno a Cascina, nel Pisano. La piccola era stata trasportata d’urgenza al Meyer di Firenze dopo il grave incidente sulla Tosco Romagnola: nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Bambina di 7 anni investita insieme al nonno: l’allarme e i soccorsi

Dopo l’investimento, i presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme. Una residente ha chiamato i soccorsi e, in attesa dell’arrivo dei sanitari, un’infermiera presente sul posto ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco alla bambina. Sono quindi intervenute le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Pisa, insieme all’automedica. I soccorritori hanno continuato le manovre di rianimazione e hanno intubato la piccola prima del trasferimento urgente a Cisanello.

Anche il nonno è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dall’abitazione dei nonni e la nonna, che avrebbe assistito alla scena, pare abbia accusato un malore e sarebbe stata accompagnata in ospedale. Nel frattempo la polizia municipale di Cascina, con il supporto dei carabinieri per la gestione della viabilità, ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica.

Bambina di 7 anni investita con il nonno, Zoe non ce l’ha fatta: è morta al Meyer

Come riportato da La Nazione, non ce l’ha fatta Zoe Mancarelli, la bambina di 7 anni investita nel primo pomeriggio di mercoledì 30 settembre sulla Tosco Romagnola, in località Montione, a Cascina, mentre attraversava la strada tenendo per mano il nonno di 78 anni. La piccola, residente nella zona, era appena uscita da scuola e stava raggiungendo il genitore di un’amichetta, che avrebbe dovuto accompagnarla a pattinaggio. Secondo quanto ricostruito, nonno e nipote sono stati travolti da una Dacia blu condotta da un uomo di circa 70 anni, che si è immediatamente fermato dopo l’impatto. Le prime ricostruzioni sulla posizione rispetto alle strisce e sulle modalità dell’attraversamento sono ancora al vaglio degli investigatori.

Le condizioni della bambina sono apparse subito disperate: dopo essere stata rianimata e intubata sul posto, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Successivamente è stata trasferita con l’elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze, ma i gravissimi traumi riportati non le hanno lasciato scampo. Nel pomeriggio del 1° ottobre è arrivata la conferma del decesso. Anche il nonno ha riportato lesioni importanti ed è tuttora ricoverato.