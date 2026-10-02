Una tragica collisione sulla Tosco Romagnola ha strappato la vita a una bambina di sette anni, scatenando dolore e domande nella cittadina di Cascina.

Il pomeriggio del 30 settembre si è trasformato in una giornata di lutto per Cascina, piccolo comune pisano situato lungo la Tosco Romagnola. Una bambina di sette anni, accompagnata dal nonno per raggiungere il genitore di un’amica, è stata investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata in zona Montione. L’evento ha rapidamente coinvolto residenti, soccorsi e autorità, generando un’ondata di solidarietà e preoccupazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il nonno e la nipote stavano camminando mano nella mano a pochi metri dalle strisce pedonali, lontani dal traffico più intenso. Improvvisamente, una Dacia blu guidata da un uomo di circa settant’anni ha invaso la corsia opposta, colpendo i due pedoni. Il veicolo si è fermato subito dopo l’impatto, ma il conducente era visibilmente scosso.

Ricostruzione dei fatti sull’incrocio di Montione

Testimoni oculari hanno riferito di aver sentito il clacson dell’auto poco prima di udire una brusca frenata. Il veicolo, viaggiando a una velocità non documentata, ha colpito la bambina e il nonno, sbalzandoli per diversi metri. La bambina è caduta a terra incosciente, con evidenti lesioni al tronco e agli arti, mentre il nonno ha riportato gravi contusioni.

Entrambi sono stati immediatamente sollevati dal suolo da passanti che hanno chiamato il numero di emergenza.

Il ruolo della nonna e il malore successivo

La madre della bambina, presente nella stessa abitazione, è partita di corsa verso il luogo dell’incidente. Lì ha assistito alla scena, provando un forte shock emotivo che le ha provocato un malore; anche lei è stata trasportata al ospedale Cisanello per accertamenti. La vicinanza dell’accaduto alla casa dei nonni, a pochi metri dal cortile domestico, ha intensificato il trauma per l’intera famiglia.

Intervento dei soccorsi e percorso ospedaliero

Le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Pisa, insieme all’automedica, sono arrivate sul posto entro pochi minuti. Un’infermiera presente ha iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare, mentre il medico di turno ha intubato la bambina sul ciglio della strada. Dopo la stabilizzazione, la piccola è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Cisanello dove è stata condotta in sala operatoria per tentare di arrestare l’emorragia interna.

Data la gravità delle condizioni, i medici hanno deciso di trasferire il paziente in ospedale pediatrico Meyer di Firenze, utilizzando l’elicottero Pegaso. Nonostante gli sforzi di un team multidisciplinare, la bambina è deceduta poche ore dopo l’arrivo, a causa dei traumi irrecuperabili subiti nell’impatto.

Repercussioni sulla comunità e indagini in corso

L’incidente ha lasciato Cascina in uno stato di profondo sconforto. I residenti, scossi dal rumore dell’urto e dalla vista dei corpi a terra, si sono radunati per offrire sostegno alla famiglia, organizzando momenti di preghiera e raccogliendo donazioni. Allo stesso tempo, le autorità locali, tra cui la polizia municipale di Cascina e i carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire le dinamiche esatte dell’evento.

Il veicolo dell’autista è stato sequestrato per gli accertamenti tecnici, mentre l’uomo, ora in stato di shock, è stato condotto alla stazione dei carabinieri per fornire la propria testimonianza. Il traffico sulla Tosco Romagnola è stato interrotto per diverse ore, causando ingorghi e disagi per gli automobilisti della zona.

Le autorità stanno valutando la necessità di intensificare i controlli di velocità e di migliorare la segnaletica pedonale nella zona di Montione, considerata da molti cittadini una delle più pericolose del tratto. Il dibattito pubblico sulla sicurezza stradale è stato riacceso, con richieste da parte di associazioni di genitori e scuole per l’installazione di barriere protettive e semafori pedonali.

Nel frattempo, la famiglia della piccola è avvolta da un dolore immenso. Il padre, la madre e la sorella maggiore hanno ricevuto il sostegno di parenti, amici e concittadini, ma la perdita rimane un vuoto incolmabile. Le autorità locali hanno promesso di portare a termine le indagini e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire futuri incidenti simili.