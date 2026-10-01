Come sta Vittorio Sgarbi: il bollettino del Gemelli sulle sue condizioni

Preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un’insufficienza respiratoria. Il critico d’arte si trova attualmente in terapia intensiva, mentre familiari e persone a lui vicine sono accorsi nella Capitale per seguire da vicino la situazione. Ecco l’ultimo bollettino diffuso dall’ospedale.

Vittorio Sgarbi e i precedenti problemi di salute

Il nuovo ricovero arriva dopo un periodo segnato da diversi problemi di salute. Nel 2025 Sgarbi era stato già ricoverato al Gemelli in seguito a un importante peggioramento delle proprie condizioni fisiche, associato a una sindrome depressiva e al rifiuto di alimentarsi. Non si tratta, inoltre, del primo problema di salute affrontato pubblicamente dal critico d’arte.

Nel 2021 aveva raccontato di essere stato curato per un tumore alla prostata, mentre nel 2016 era stato sottoposto a un’angioplastica coronarica dopo un episodio di ischemia.

Negli ultimi mesi aveva comunque ripreso a partecipare a diversi appuntamenti culturali: a maggio era intervenuto a Ferrara per le celebrazioni legate ai 150 anni del Corriere della Sera; a luglio aveva partecipato alla tappa bergamasca de La Milanesiana, festival diretto dalla sorella Elisabetta; infine, ad agosto, era stato a Rovereto per lavorare alla programmazione del Mart, museo di cui è presidente.

Vittorio Sgarbi, apprensione per le sue condizioni: il bollettino del Gemelli

Preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trasferito d’urgenza a causa di una insufficienza respiratoria. Il critico d’arte si trova in terapia intensiva, dove è sottoposto alle cure e al monitoraggio dei medici. Il primo aggiornamento diffuso dall’ospedale, come riportato dal Corriere, ha descritto un quadro particolarmente delicato: «Le sue condizioni pur critiche sono attualmente stabili».