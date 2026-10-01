Il 18 settembre, nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle (Roma), un episodio violento ha scosso profondamente la comunità scolastica. La professoressa Isabella Marsilio è stata aggredita da un compagno di classe, che, dopo aver utilizzato uno spray urticante, l’ha colpita con un coltello. L’attacco è stato interrotto grazie all’intervento tempestivo di un altro studente, di origine congolese, che è riuscito a bloccare l’assalitore, evitando ulteriori ferite.

Intervento decisivo del ragazzo di origine congolese

Il giovane, anch’egli tredicenne, ha percepito il pericolo e, senza esitazione, ha afferrato il compagno aggressore, impedendogli di infliggere ulteriori danni. Il gesto ha avuto un valore immediato e concreto ha consentito alla professoressa Marsilio di essere soccorsa dai soccorsi e di ottenere una prognosi di quindici giorni.

Il ragazzo non si è definito un eroe, ma ha agito in base a quello che al momento riteneva «giusto».

La testimonianza dell’avvocata Laura Versace

L’avvocata Laura Versace, che assiste il minore intervenuto, ha ribadito l’importanza di tutelare la persona e la sua riservatezza: “Istituzioni, scuola, organi di informazione e cittadini sono invitati alla massima tutela della sua sicurezza e della sua privacy”.

Il gesto, a suo avviso, possiede un profondo valore umano e civile perché dimostra che, anche in situazioni di estrema tensione, è possibile scegliere la protezione dell’altro anziché la violenza.

Riconoscimento istituzionale: la medaglia al merito

Tre settimane dopo i fatti, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato al giovane una medaglia al merito presso la sede del Ministero. Nella cerimonia, il ministro ha evidenziato che “coraggio e solidarietà sono valori fondamentali” e che la scuola deve formare cittadini capaci di responsabilità, rispetto e empatia. La medaglia, secondo Valditara, si aggiunge ai premi già conferiti ad altri giovani per generosità e capacità di sentire gli altri.

Il discorso del ministro

Valditara ha sottolineato che «premiare questi comportamenti significa dare un modello positivo a tutti gli alunni». Ha inoltre ricordato che la scuola non si limita a trasmettere conoscenze, ma è anche un luogo dove si insegnano i valori della convivenza civile. L’intervento del ragazzo, quindi, è stato presentato come un esempio tangibile di civismo che va oltre le parole.

Riflessioni sul ruolo della scuola e della società

Le dichiarazioni di Versace e di Valditara convergono sull’importanza di una risposta collettiva a situazioni di violenza. La scuola deve essere un luogo sicuro dove ogni individuo sente la responsabilità di proteggere il prossimo. L’avvocata ha concluso rimarcando che il gesto «parla ai suoi compagni, agli insegnanti, alle famiglie e alle istituzioni», dimostrando che