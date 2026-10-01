Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva: non sono ancora stati resi noti i motivi dell’ospedalizzazione.

Un nuovo ricovero per Vittorio Sgarbi, 74 anni, arrivato nelle scorse ore al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte si trova in terapia intensiva: ecco cosa si sa al momento sulle sue condizioni.

Gli ultimi mesi di Vittorio Sgarbi tra salute e vicende giudiziarie: cosa è successo

Nato a Ferrara l’8 maggio 1952, Vittorio Sgarbi ha costruito la propria carriera tra storia dell’arte, televisione e politica.

Dopo la laurea in Filosofia si è dedicato agli studi storico-artistici, diventando una figura molto presente nel panorama culturale e televisivo italiano. Nel corso della sua carriera è stato parlamentare, sindaco di Salemi e San Severino Marche, assessore alla Cultura del Comune di Milano e sottosegretario al ministero della Cultura. All’inizio del 2025 era inoltre tornato al centro dell’attenzione per l’assoluzione dall’accusa di riciclaggio legata al dipinto La cattura di San Pietro di Rutilio Manetti.

Nel febbraio 2025, Sgarbi era inoltre ricomparso in pubblico alla Certosa di Ferrara, apparendo visibilmente provato sul piano fisico, con un passo incerto e un aspetto debilitato. Nei mesi successivi la sua situazione personale è stata accompagnata anche da una vicenda giudiziaria familiare. La figlia Evelina Sgarbi ha infatti presentato al Tribunale civile di Roma un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non fosse più in grado di occuparsi autonomamente della propria persona e dei propri interessi.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: il critico d’arte si trova in terapia intensiva

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi, 74 anni, è stato ricoverato nelle scorse ore al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova in terapia intensiva. La struttura sanitaria ha confermato il ricovero, mentre al momento non sono stati comunicati ufficialmente i motivi dell’ospedalizzazione né diffusi bollettini sulle sue condizioni. Secondo quanto riportato da Il Graffio, l’ex deputato “sarebbe in gravi condizioni”. Le informazioni disponibili devono quindi essere considerate in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il nuovo ricovero arriva dopo un periodo segnato da diversi problemi di salute. L’ultimo episodio particolarmente delicato risale alla primavera del 2025, quando Sgarbi trascorse oltre un mese al Gemelli affrontando una profonda sindrome depressiva. In quel periodo aveva attraversato fasi di isolamento, una significativa perdita di peso e il rifiuto di alimentarsi, arrivando a raccontare pubblicamente di essere sceso fino a 59 chili. A maggio dello stesso anno, dopo il lungo ricovero, era tornato a mostrarsi sui social insieme alla compagna Sabrina Colle, dichiarando al Corriere della Sera di “stare molto meglio” e di cercare di mantenersi attivo.