La più famosa catena di minimarket giapponese, FamilyMart ha deciso di dare una svolta originale al proprio programma di assunzioni: per la prima volta la pubblicità di reclutamento vede protagonisti un’icona della musica pop internazionale. Lady Gaga assume il ruolo di commessa per un turno, illustrando in modo giocoso le modalità di lavoro all’interno dei negozi.

Il risultato è lo spot dal titolo “Killah”, che unisce la melodia dell’omonimo brano della cantante al ritmo frenetico di un negozio allegro e futuristico. Il video è stato concepito per veicolare un messaggio di apertura verso i giovani, invitandoli a scoprire le opportunità di impiego offerte dalla catena in un periodo di carenza di personale.

Lo spot “Killah” e la trasformazione di Lady Gaga in commessa

Nel piccolo filmato, la pop star indossa una versione rivisitata della nuova divisa di FamilyMart, lanciata all’inizio del mese. Sulla maglietta campeggia la dicitura “FamilyMart Staff”, mentre i colori predominanti rimangono il verde e il blu del marchio, in contrasto con un resto di inquadrature in bianco e nero.

L’effetto è quello di una fusione tra tradition giapponese e stile pop internazionale.

Produzione a Los Angeles e ricreazione del punto vendita

Nonostante l’ambiente sembri tipicamente nipponico, le riprese non si sono svolte a Tokyo ma in uno studio di Los Angeles. Gli scenografi hanno costruito una replica fedele di un negozio FamilyMart, curando nei minimi dettagli l’esposizione dei prodotti e la disposizione degli scaffali. Questa scelta ha permesso a Lady Gaga, che non visita il Giappone dal gennaio scorso, di partecipare alle riprese senza doversi spostare.

Dettagli della nuova uniforme futuristica

L’abbigliamento scelto per l’attore-principale è stato progettato per comunicare modernità e praticità. La giacca leggera, i pantaloni dal taglio dritto e la stampa digitale della scritta “FamilyMart Staff” sono stati presentati come esempio del nuovo look aziendale, adottato proprio per rendere più attraente il ruolo di commesso. Il design, descritto come “futuristico”, intende catturare l’immaginario dei giovani talenti alla ricerca di un lavoro dinamico.

Obiettivi della campagna e contesto del mercato del lavoro in Giappone

Il fulcro della strategia di FamilyMart è aumentare l’interesse verso i posti di lavoro nei propri store, un settore che sta lottando contro la difficoltà di coprire i turni a causa del calo demografico giapponese. L’utilizzo di una celebrità di fama mondiale è una pratica consolidata in Giappone, dove volti noti vengono spesso impiegati per promuovere prodotti, servizi e anche iniziative di reclutamento.

Strategia di marketing basata su volti noti

Affidare l’immagine pubblicitaria a una star come Lady Gaga sfrutta la capacità della celebrità di generare attenzione immediata e curiosità. Il messaggio è più incisivo: vedere un’artista globale alle prese con le mansioni quotidiane di un negozio crea un ponte emotivo tra il pubblico giovane e la realtà lavorativa del brand.

Carenza di personale e risposta aziendale

Il panorama occupazionale giapponese è caratterizzato da una domanda di lavoro che supera l’offerta, soprattutto nei settori di servizi al dettaglio. FamilyMart spera che l’effetto “halo” prodotto dallo spot possa tradursi in un incremento delle candidature, stimolando giovani a considerare un impiego stabile in un ambiente che ora appare più trendy e meno convenzionale.

Le proiezioni dello spot avverranno sia sulle televisioni nazionali che all’interno dei punti vendita, creando un contatto diretto con i potenziali candidati al momento in cui varcano la soglia del negozio. La combinazione di musica, visual accattivante e presenza di una figura iconica è pensata per rendere il messaggio memorabile e spingere all’azione.