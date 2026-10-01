Vittorio Sgarbi, 74, è stato ricoverato al Gemelli di Roma e la sua salute è in serie A; scopri i dettagli sulla terapia intensiva, il compleanno a Venezia e la battaglia legale con la figlia.

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi 74 anni, è stato ammesso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e subito trasferito in terapia intensiva. L’ospedale ha confermato la sua presenza nella struttura, ma non ha ancora divulgato le ragioni precise del ricovero. Secondo le informazioni disponibili, il suo stato è definito grave richiedendo una costante sorveglianza medica.

Le circostanze che hanno portato all’ammissione rimangono avvolte nel silenzio, ma l’attenzione dei media è immediatamente passata al fatto che una figura pubblica di tale rilievo sia stata collocata in una zona così delicata dell’ospedale. Nei giorni successivi, il Policlinico Gemelli ha confermato la permanenza di Sgarbi nella terapia intensiva senza rilasciare ulteriori dettagli clinici.

Condizioni cliniche attuali al Policlinico Agostino Gemelli

Al momento, le autorità ospedaliere hanno dichiarato che il paziente è in condizioni critiche e che gli specialisti stanno monitorando costantemente i parametri vitali. Non è stata resa pubblica la diagnosi che ha determinato l’ingresso in terapia intensiva, ma fonti interne indicano che il quadro potrebbe essere legato a complicazioni preesistenti.

La mancanza di informazioni fa crescere l’ansia tra i sostenitori e la famiglia, che attendono aggiornamenti ufficiali.

Un passato di problemi di salute e apparizioni pubbliche

Depressione profonda nel 2025

Nel marzo dello scorso annoVittorio Sgarbi era già stato curato al Gemelli per una grave sindrome depressiva. L’affetto lo aveva costretto a periodi di isolamento, a una marcata perdita di peso e al rifiuto di alimentarsi, elementi che avevano richiesto l’intervento di psicologi e nutrizionisti. Questa precedente vicenda è stata citata come possibile fattore aggravante nella sua attuale condizioni, anche se non è stata confermata una connessione diretta.

Visita alla Certosa di Ferrara a febbraio

Nel febbraio scorso Sgarbi è apparso pubblicamente alla Certosa di Ferrara. Lì, accompagnato dalla compagna Sabrina Colle ha mostrato un passo incerto e un volto visibilmente provato, segno di una debolezza fisica evidente. L