Nel tardo mattino di mercoledì 30 settembre, alle ore 10:10, la tranquillità dei corridoi del liceo Ariosto di Ferrara è stata spezzata da un episodio di violenza nelle vicinanze dei bagni dell’istituto di via Arianuova. Due studenti di 14 anni, appartenenti a classi diverse, si sono trovati coinvolti in una discussione che è degenerata rapidamente, culminando nella fuoriuscita di un coltello di circa 15 centimetri.

Uno dei ragazzi ha afferrato l’arma e ha sferrato un colpo contro il compagno, il quale è riuscito a difendersi parzialmente, subendo una lacerazione alla mano.

L’aggressione nei bagni del liceo Ariosto

Secondo le ricostruzioni preliminari, la lite è iniziata per motivi ancora da chiarire, ma l’uso di un strumento da taglio ha trasformato un litigio adolescenziale in una situazione di emergenza.

La vittima ha riportato una ferita lieve, non pericolosa per la vita, ma sufficiente a richiedere l’intervento dei soccorsi. Il giovane ferito è stato immediatamente accompagnato da personale sanitario del 118, che ha prestato i primi trattamenti sul posto prima di trasferirlo, per precauzione, agli ospedali di zona.

Intervento delle forze dell’ordine e le indagini

Alle prime luci dell’intervallo, le autorità sono accorse sul luogo: i carabinieri della Stazione di Ferrara la Polizia di Stato e il personale di emergenza sanitaria. Dopo aver garantito le cure necessarie, gli inquirenti hanno rintracciato il coltello a terra, elemento ora parte integrante delle indagini. Le testimonianze dei presenti, unitamente alle dichiarazioni rese dal ferito presso la caserma, verranno analizzate per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e per stabilire eventuali responsabilità.

Le indagini, ancora in fase preliminare, dovranno illustrare le ragioni della discussione e capire se vi siano fattori di contesto, come tensioni preesistenti o dinamiche di gruppo, che hanno alimentato lo scontro. La giovane età dei coinvolti impone alle autorità un particolare riguardo, con l’obiettivo di garantire che le misure adottate siano proporzionate e mirate alla tutela di tutti gli alunni. Nel frattempo, l’istituto ha comunicato la sospensione temporanea dell’uso dei bagni durante le pause, ritenendola necessaria per evitare ulteriori episodi.