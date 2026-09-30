Continuano le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Il marito e padre delle due donne, Gianni Di Vita, è stato interrogato per ben tre volte nella stessa giornata, sempre come persona informata sui fatti. Perquisiti anche gli studi e l’abitazione.

Morte avvelenate con la ricina: tre interrogatori in un giorno per Gianni Di Vita

Gianni Di Vita è stato interrogato in Questura per tre volte nella stessa giornata, dopo che era stato perquisito il suo studio da commercialista. L’uomo, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte poco dopo Natale per avvelenamento da ricina, ricordiamo che non è indagato ma è stato ascoltato come persona informata sui fatti.

All’uscita della Questura ai giornalisti, Di Vita ha detto di essere sereno e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera: “Parlerò nei tempi e nei modi che riterrò opportuni. Valuterò con il mio avvocato se rilasciare qualche dichiarazione.”

Madre e figlia avvelenate con la ricina: Gianni Di Vita consegna i dispositivi elettronici

Gianni Di Vita, di sua spontanea iniziativa, ha anche consegnato agli inquirenti un dispositivo elettronico, una chiavetta USB e due computer. Queste le parole dell’avvocato di Di Vita, Vittorino Facciolla: “La magistratura ha voluto dare seguito alle attività di ricerca della prova attraverso le perquisizioni di alcuni vani e immobili a disposizione dell’intera famiglia Di Vita e non del solo Gianni”. Lo scopo, ha aggiunto il legale, “è quello di accertare attraverso la perquisizione una serie di attività che avrebbero potuto porre in essere Antonella, Sara, Gianni o Alice”.