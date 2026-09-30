Il 30 settembre 2026 è stato segnato da un episodio di violenza che ha colpito il Liceo Ariosto di Ferrara. Nella mattina di quell’anno, gli studenti hanno dovuto affrontare una situazione di tensione e paura all’interno dei bagni dell’istituto, luogo solitamente riservato al quotidiano e alla privacy degli adolescenti.

L’evento si è svolto in un contesto scolastico apparentemente tranquillo, ma ha rapidamente preso una piega drammatica quando un ragazzo di quattordici anni ha estratto un coltello lungo circa 15 centimetri e lo ha puntato contro un compagno.

La dinamica si è conclusa con l’intervento del giovane aggredito, che ha cercato di difendersi e si è procurato una ferita lieve alla mano.

Aggressione con arma bianca nei bagni del Liceo Ariosto

Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha avvicinato la lama al coetaneo senza preavviso, scatenando una reazione istintiva di difesa. Il giovane colpito ha quindi afferrato la lama, provocando un taglio superficiale al proprio indice, ferita descritta dalle prime ricostruzioni come lievemente infiammatoria.

La lama, successivamente ritrovata sul pavimento dagli inquirenti, è stata identificata come una piccola arma bianca di 15 centimetri tipica di oggetti domestici trasformati in coltello improvvisato.

Reazione della vittima

Il tentativo di difesa del ragazzo ha evitato conseguenze più gravi, ma la presenza di una ferita, seppur lieve, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Il giovane è stato trasportato sul posto per le prime cure, dove i sanitari hanno confermato la non gravità della lesione. L’evento ha lasciato gli studenti e il personale docente in uno stato di allarme, con richieste di chiarimenti e la necessità di ripristinare un clima di sicurezza all’interno della scuola.

Intervento delle forze dell’ordine e prime indagini

Al risultato del segnale di emergenza, le autorità sono arrivate rapidamente: agenti della PoliziaCarabinieri e un’ambulanza hanno messo a disposizione le proprie risorse per gestire la scena. Gli inquirenti hanno raccolto la lama dal pavimento, hanno effettuato i primi rilievi sul luogo e hanno avviato le prime interviste ai presenti.

Testimonianza di un compagno di scuola

Un testimone, anch’egli studente, ha dichiarato di trovarsi nei bagni al momento dell’evento. Le forze dell’ordine hanno già acquisito la sua testimonianza, che costituisce un elemento cruciale per ricostruire la sequenza dei fatti e identificare eventuali motivi alla base dell’aggressione. Al momento, però, non sono ancora emersi moventi chiari che possano spiegare l’atto di violenza tra coetanei.

Le indagini proseguono sotto la supervisione delle autorità competenti, che hanno assicurato la presenza di personale esperto per gestire la delicatezza del caso, tenendo conto dell’età dei coinvolti e dell’impatto psicologico sull’intera comunità scolastica. In attesa di ulteriori elementi, la scuola ha predisposto protocolli di supporto psicologico per gli alunni, mentre le forze dell’ordine lavorano per identificare le responsabilità e prevenire futuri episodi simili.