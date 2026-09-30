L'arte dell'accoglienza: radici naturali e profezie civili

Nel mondo vegetale, l’accoglienza non è un atto di cortesia, né un sentimento passivo. È una strategia evolutiva biologica, essenziale per la sopravvivenza e la massimizzazione delle risorse in ecosistemi interconnessi.

Le piante, lungi dall’essere entità isolate, costruiscono patti di interdipendenza: pensiamo alle micorrize, dove la radice accoglie i funghi in uno scambio vitale di zuccheri e nutrienti. O ancora all’Acacia cornigera, che offre alloggio e nutrimento a intere colonie di formiche in cambio di una protezione aggressiva contro gli intrusi. In natura, l’accoglienza è selettiva, attiva, “intelligente”: trasforma l’organismo da singola entità autosufficiente a parte integrante di un ecosistema dinamico.

Questo modello naturale ci offre una lezione potente: accogliere, in questo contesto, non significa erogare servizi assistenziali in modo unidirezionale, ma innescare processi generativi. Il vero welcome è proattivo: è la capacità di riconoscere la dignità dell’altro – che si tratti di un migrante, di un giovane fragile o di un nuovo dipendente – come una risorsa e non come un onere. Questa visione supera il welfare inteso come mera protezione, per approdare a un “umanesimo industriale” di cui Adriano Olivetti è stato il profeta più lucido e illuminato. Per Olivetti la fabbrica non era solo un luogo di produzione, ma un “bellessere” dove l’ambiente, l’architettura e l’armonia creavano le condizioni per lo sviluppo integrale della persona. L’accoglienza diventava così, una strategia per contrastare l’alienazione e promuovere una società più giusta.

Come abbiamo già visto nello scorso articolo, questa capacità di accogliere richiede un coraggio ulteriore quando ci spostiamo sul piano della fragilità umana in azienda. Spesso le organizzazioni sono ossessionate dal mito della resilienza, intesa come capacità di assorbire colpi senza spezzarsi. Ma l’evoluzione – quella naturale e quella civile – ci insegna che dobbiamo ambire all’antifragilità: la capacità non solo di resistere, ma di imparare, adattarsi e crescere attraverso il disordine, il fallimento e l’errore. Accogliere la fragilità significa rompere lo stigma della “perfezione obbligatoria”, creando spazi sicuri dove la vulnerabilità diventa leva per l’innovazione e il legame umano.





In un’epoca di guerra permanente, praticare l’accoglienza diventa un atto di resistenza civile. Sostenere progetti di cooperazione non è un gesto di ingenuità, ma una scelta pragmatica. Significa capire finalmente che “uno più uno non fa due” nelle relazioni sociali: il risultato di un’accoglienza autentica è sempre superiore alla somma delle sue parti, perché genera valore, resilienza e una speranza che non è solo un sogno, ma una solida realtà costruita, giorno dopo giorno con le mani.