Che cosa ha in mente Beppe Grillo? Al momento è un mistero, ma intanto il fondatore del Movimento 5 Stelle ha incontrato a Roma Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk. Cosa vorrà dire? Nuovo partito in vista?

Beppe Grillo a pranzo con Andrea Stroppa, referente di Elon Musk

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Beppe Grillo ha incontrato a Roma, nel solito hotel sui Fori Imperiali, Andrea Stroppa, ovvero il referente italiano di Elon Musk.

Tale incontro si sarebbe svolto durante la permanenza di Grillo nella Capitale, iniziata lo scorso 28 di settembre. Ma non è finita qui, nei giorni precedenti Beppe Grillo avrebbe incontrato anche alcuni ex esponenti del Movimento 5 Stelle. Ma, come mai? Cosa bolle in pentola?

Beppe Grillo a pranzo con l’uomo di Elon Musk: spunta l’ipotesi di un nuovo partito

Che Beppe Grillo stia pensando a un nuovo progetto politico? Al momento non si sa, ma le indiscrezioni ultimamente vanno proprio in questa direzione. Come appena visto, Grillo avrebbe infatti incontrato il referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, e anche alcuni ex esponenti del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riportato da Repubblica, al centro dell’incontro con Stroppa ci sarebbero stati anche temi legati all’Intelligenza Artificiale e a possibili programmi da sviluppare.

Dalle ricostruzioni riportate si parla anche della possibilità che Musk possa finanziare un nuovo partito di Grillo. Per il momento però sono solamente indiscrezioni. Staremo a vedere.