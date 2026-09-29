Giorgia Meloni testimonierà nel processo per diffamazione contro Corona e Arnau: la premier è parte civile insieme a Manlio Messina per l’articolo pubblicato su Dillingernews sulla presunta relazione tra i due.

La testimonianza di Giorgia Meloni nel processo per diffamazione a carico di Fabrizio Corona e Luca Arnau è stata rinviata. La premier, parte civile insieme a Manlio Messina, avrebbe dovuto essere ascoltata in queste ore a Milano, ma l’udienza è stata rinviata dopo l’adesione della difesa di Corona all’astensione degli avvocati penalisti.

Il caso Dillingernews e la presunta relazione tra Meloni e Messina

Il processo nasce da un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 su Dillingernews.it, pochi giorni dopo la fine della relazione tra Meloni e Andrea Giambruno. Il pezzo, intitolato “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…”, suggeriva l’esistenza di un rapporto sentimentale tra la premier e Manlio Messina, allora deputato di FdI.

Nel testo comparivano anche domande e riferimenti alle indiscrezioni, tra cui “Vero, falso? Semplici dicerie o scoop del momento?”. Meloni e Messina hanno contestato il contenuto e sono stati ammessi come parti civili nel procedimento.

Secondo quanto riportato negli atti dell’accusa, a Corona viene contestato anche il ruolo nella diffusione della notizia: i pm gli attribuiscono di aver “procacciato la falsa notizia” e di aver sollecitato la pubblicazione dell’articolo, oltre al riferimento a fotografie che sarebbero state alterate.

Il procedimento riguarda dunque la presunta diffamazione aggravata nei confronti dei due esponenti politici.

Processo Meloni-Corona, slitta la testimonianza della premier: la nuova data

Come riportato dall’Adnkronos, è stata fissata al 25 gennaio 2027 la nuova udienza nella quale Giorgia Meloni dovrà comparire davanti al Tribunale di Milano come testimone nel processo per diffamazione che vede imputati Fabrizio Corona e Luca Arnau, all’epoca direttore di Dillingernews. La presidente del Consiglio, costituita parte civile insieme al deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina, avrebbe dovuto essere ascoltata il 28 settembre, ma l’udienza sarebbe stata rinviata a causa dell’astensione degli avvocati penalisti, alla quale avrebbe aderito anche l’avvocato Ivano Chiesa, difensore di Corona.

La giudice dell’ottava sezione penale ha quindi dovuto individuare una nuova data. La ricerca non è stata semplice anche per gli impegni istituzionali già inseriti nell’agenda della premier. Il Tribunale aveva valutato anche la possibilità di fissare l’udienza di sabato, ma non è stato possibile trovare uno spazio utile entro la fine del 2026.

Il 25 gennaio 2027, oltre alla testimonianza di Meloni, potrebbe essere ascoltato anche Fabrizio Corona, qualora scelga di rendere dichiarazioni. La fase della discussione è invece prevista per il 22 febbraio 2027, in un’udienza distinta.