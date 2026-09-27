La Svizzera ha avuto una giornata decisiva al segno del voto popolare: due proposte costituzionali sono state consegnate alle urne e hanno ricevuto una risposta univoca da parte dell’elettorato. Il primo quesito riguardava un potenziamento della tradizionale neutralità della Confederazione, mentre il secondo mirava a fissare un obiettivo di sovranità alimentare basato su un auto-approvvigionamento netto del 70%.

Secondo i dati ufficiali, il tasso di partecipazione è stato del 47,1%, una percentuale che, pur non raggiungendo la soglia di maggioranza assoluta, ha conferito legittimità ai risultati. Entrambe le proposte sono

Risultati del referendum sulla neutralità svizzera

Il referendum ha registrato una netta vittoria del No, con il 70,2% contro il 29,8% a favore.

La maggioranza espressa ha quindi respinto l’idea di un irrigidimento costituzionale della neutralità, evitando così una revisione che avrebbe potuto porre limiti all’applicazione delle sanzioni internazionali contro la Russia.

Implicazioni per le sanzioni contro la Russia

Una delle motivazioni centrali dei promotori della modifica era la possibilità di mettere a rischio le sanzioni europee e occidentali nei confronti di Mosca.

Il rifiuto del popolo svizzero, però, mantiene intatto il quadro normativo attuale, garantendo che la Svizzera continui a operare secondo le consuete regole di neutralità senza ostacolare l’efficacia delle sanzioni internazionali.

Il voto sulla sovranità alimentare e l’obiettivo del 70% di auto-approvvigionamento

Parallelamente, la proposta di sovranità alimentare è stata respinta con un 72,5% di voti contrari, mentre il 27,5% dei partecipanti aveva sostenuto l’iniziativa. L’idea di raggiungere un auto-approvvigionamento netto di almeno il 70% è quindi stata bocciata, lasciando aperta la discussione sul futuro della sicurezza alimentare del Paese.

Motivazioni dei contrari

Chi ha votato contro la misura ha evidenziato preoccupazioni legate alla fattibilità economica e al rischio di isolamento dal mercato globale. Il costo di una produzione interna così elevata, insieme alle potenziali restrizioni commerciali, sono stati citati come ostacoli insormontabili per una nazione già fortemente inserita nella catena di approvvigionamento europea.

Chi ha promosso i quesiti e il contesto politico

Il pacchetto referendario è stato portato avanti dall’Unione Democratica di Centro (UDC) in collaborazione con il Partito Popolare Svizzero (SVP) le principali forze di destra del Paese. Entrambi i partiti hanno sottolineato l’importanza di proteggere la sovranità nazionale, ma gli elettori hanno espresso una chiara preferenza per mantenere lo status quo, sia in materia di neutralità che di politica agricola. Il risultato sottolinea una tendenza nella politica svizzera a privilegiare la stabilità istituzionale rispetto a cambiamenti radicali.