Le elezioni politiche previste per il 2027 saranno protagoniste di una prima sperimentazione nazionale: la tessera elettorale digitale. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo ha annunciato che, a partire da, la versione elettronica sarà scaricabile direttamente sullo smartphone tramite l’app IO. L’obiettivo è semplificare l’accesso al seggio, eliminare le code per il ritiro delle schede cartacee e ridurre i costi legati alla stampa e alla gestione dei diciotto spazi tipici della tessera tradizionale.

Il quadro normativo che ha reso possibile la digitalizzazione

Il percorso parte dal provvedimento approvato ad aprile, derivato dal decreto-legge n. 19 del convertito in legge nell’ambito del PNRR. All’interno di questa riforma è stato inserito l’articolo 13-bis, nuovo comma della legge elettorale del 1999, che introduce il concetto di tessera elettorale in formato digitale.

La base tecnica sarà fornita dall’ANPR l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente gestita dal Ministero dell’Interno. I dati attuali dell’elettore saranno prelevati da questa banca dati, evitando così il ricorso a sportelli o pratiche cartacee.

Decreti attuativi e ruoli istituzionali

Il Viminale dovrà emanare una serie di decreti, in collaborazione con il Ministero dell’Economia, l’autorità delegata all’innovazione tecnologica e il Garante per la privacy.

Anche la Conferenza unificata parteciperà al dibattito, garantendo che le norme rispettino il periodo di dodici mesi previsto dalla legge per la loro attuazione. Il ministro Zangrillo ha dichiarato che il lavoro tecnico è già in corso e che la fase operativa verrà completata entro la scadenza prevista.

Funzionamento pratico: dall’app IO al seggio

La tessera digitale sarà inserita nell’IT-Wallet il portafoglio digitale già attivo all’interno dell’app IO, dove attualmente convivono patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’accesso avverrà tramite SPID o CIE modalità già richieste per gli altri servizi dell’app. Quando l’elettore arriverà al tavolo del presidente di seggio, presenterà lo smartphone: il documento digitale confermerà l’iscrizione nelle liste elettorali, sostituendo il tradizionale cartoncino timbrato. È importante sottolineare che il voto rimarrà cartaceo sarà necessario comunque esibire un documento di identità valido e la versione cartacea della tessera continuerà ad essere accettata.

Impatti concreti e vantaggi per cittadini e amministrazioni

Rispetto al supporto di carta, la versione digitale elimina il problema dei diciotto spazi esauriti o della perdita del cartoncino in caso di trasloco. Non sarà più necessario recarsi al Comune per richiedere un duplicato, riducendo le code nei giorni precedenti le elezioni. Per le amministrazioni locali si traduce una riduzione della stampa e della distribuzione di migliaia di schede, con un risparmio di tempo e risorse. Inoltre, gli scrutatori potranno annotare telematicamente la partecipazione degli elettori, potenzialmente sostituendo il classico timbro con una registrazione digitale, ma l’entità di questa modifica dipenderà dai decreti finali.

Tempistiche e prossimi passi

Secondo le indicazioni ufficiali, la tessera digitale sarà operativa già da, garantendo così la piena disponibilità per le elezioni politiche dello stesso anno. I decreti tecnici, una volta pubblicati, definiranno le modalità di visualizzazione al personale di seggio e le specifiche di sicurezza dell’IT-Wallet.