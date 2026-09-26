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Mestre, coppia con figli dal 10 settembre vive in auto: non hanno più una casa

Mestre, coppia con figli dal 10 settembre vive in auto: non hanno più una casa

La notizia ha avuto ribalta sui principali quotidiani e porta alla luce le difficoltà dettate dal caro-vita sempre più crescente.

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Il costo della vita negli ultimi anni è decisamente aumentato ed è sempre più difficile riuscire a lavorare ed allo stesso tempo mettere via qualcosa per il futuro e far fronte alle spese di mantenimento delle abitazioni tra corrente, gas e altre voci che crescono con il passare dei mesi anche per le gravi tensioni geo-politiche.

Tra gas e benzina, tutto costa di più

Le voci aumentate con cui le persone si trovano a dover far fronte sono davvero innumerevoli, si va dalla spesa settimanale al prezzo del gas e della luce per non parlare dei carburanti.

In questo scenario difficile serve quindi fare delle rinunce e valutare solo quello che è veramente essenziale e bilanciare entrate ed uscite, ma spesso anche se si lavora in due le entrate non bastano e lì sorgono i problemi maggiori.

Una coppia con figli rimasta senza casa

Un caso che testimonia questa difficoltà arriva da Mestre città del Veneto ed è portato alla luce da una coppia di giovani con figli che si trovano in situazione di estrema difficoltà.

Infatti, come riporta Il Messaggero, dal 10 settembre a causa dei costi proibitivi della vita si sono ritrovati senza un tetto sotto cui stare.

La scelta più logica da fare è stata usare l’automobile come tetto.

La famiglia quindi si è decisa ad andare a posteggiare nel parcheggio dell’ospedale per dormire la notte e il giorno seguente spostarsi per andare a lavorare.

Il doppio stipendio non basta e loro hanno deciso di fare un appello al comune e agli enti che possono offrire sostegno alla casa, la grande difficoltà è di non riuscire a trovare un alloggio che sia idoneo per loro.

La speranza è che avendo portato il problema alla ribalta della cronaca qualcuno possa venire in loro aiuto permettendogli di nuovo di avere un tetto sopra la loro testa.

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