Polemica davanti alla scuola primaria Daneo di Genova, dove uno striscione con la scritta “Qui nessun* è stranier*“, realizzato dagli alunni e appeso dai genitori all’ingresso dell’istituto, è stato rimosso da due agenti della Digos. L’intervento è avvenuto intorno alle 8.30, mentre i bambini stavano entrando a scuola, provocando la protesta di diversi genitori presenti.

La vicenda si inserisce nel clima di discussione sul tema dell’inclusione nelle scuole e sulle recenti misure relative alla presenza di alunni stranieri nelle classi. Nella stessa mattinata, davanti ad altri istituti genovesi, si sono svolte iniziative di protesta contro il provvedimento del governo.

Digos rimuove striscione dei bambini: la protesta dei genitori e l’intervento di Silvia Salis

Secondo quanto riferito dai presenti, la rimozione dello striscione sarebbe avvenuta in modo particolarmente brusco. La scena ha suscitato la reazione di decine di genitori, che hanno chiesto spiegazioni per quanto accaduto davanti ai bambini. La sindaca di Genova Silvia Salis ha incontrato i genitori e ha parlato anche con gli alunni.

“È un gesto che ha spaventato i bambini“, ha dichiarato, riferendo che gli stessi studenti avrebbero manifestato l’intenzione di scrivere al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica per esprimere il loro dissenso rispetto a quanto sentono nel dibattito pubblico.

Salis ha sottolineato il valore del messaggio contenuto nello striscione, definendolo un’espressione del principio di integrazione e ricordando il ruolo della scuola Daneo sul fronte dell’inclusione. La sindaca ha inoltre osservato che proprio nella giornata di venerdì l’istituto era atteso per un appuntamento legato alla Fiaccola della Pace, arrivata a Genova il giorno precedente.

La Questura: “Rimozione d’iniziativa”, lo striscione torna al suo posto

La Questura di Genova ha successivamente fornito la propria ricostruzione, precisando che l’intervento non sarebbe stato disposto dalla Questura. In una nota ha spiegato che personale in abiti civili, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, aveva rimosso “d’iniziativa” lo striscione dopo una segnalazione proveniente dalla sala operativa della Polizia Locale. Una volta accertato che il lenzuolo era stato collocato dai genitori degli alunni presenti sul posto, gli agenti lo hanno immediatamente riconsegnato. Il questore ha quindi disposto approfondimenti interni per chiarire le ragioni dell’intervento.

Nel frattempo, come annunciato dalla stessa Salis, lo striscione è stato restituito ed è tornato sulla cancellata della scuola. Resta ora da chiarire nel dettaglio perché sia stata disposta la rimozione e quali valutazioni abbiano portato all’intervento degli agenti. La Questura ha assicurato che saranno gli accertamenti interni a ricostruire la vicenda.