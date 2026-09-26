Abbas Kamel avvisa Israele di una minaccia Hamas: ecco i dettagli dell'allerta del 26 settembre e perché è stata ignorata.

Nel periodo di crescente tensione tra Israele e la Striscia di Gaza, il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamel ha ritenuto necessario tornare a Tel Aviv per trasmettere un segnale di allarme. Il suo viaggio, avvenuto il 26 settembre 2023, è stato motivato da una rete di informazioni che indicava una possibile offensiva dell’organizzazione palestinese Hamas.

Fonti provenienti da cinque regioni – Israele, Egitto, Stati Uniti, paesi arabi ed europei – hanno convergono su un quadro in cui la preparazione di Hamas si faceva rapidamente tangibile. Nonostante la mancanza di una data precisa, Kamel ha evidenziato che il tempo a disposizione per evitare l’escalation stava diminuendo in maniera drastica.

L’avvertimento di Abbas Kamel a Tel Aviv, 26 settembre 2023

Il volo di Kamel verso Tel Aviv è stato più di un semplice ingresso in territorio israeliano: è stato un tentativo diplomatico di trasmettere una preoccupazione concreta. Durante l’incontro, il funzionario ha sottolineato che i movimenti delle file di Hamas (reggimenti, rifornimenti e comandi operativi) mostravano segnali di un luogo di partenza imminente.

L’avviso è stato espresso in termini di rischio crescente e di necessità di misure preventive immediate.

Le proposte economiche per frenare Hamas

Kamel non si è limitato a segnalare una minaccia, ma ha avanzato una proposta concreta: concedere ad Hamas agevolazioni economiche come strumento di dissuasione. L’idea era di utilizzare incentivi finanziari, potenzialmente sotto forma di flessibilità su barriere commerciali o sussidi, per ridurre l’impulso a lanciare un attacco su larga scala. L’obiettivo era creare una sorta di «calma economica» che potesse far diminuire la pressione interna su Hamas, avvicinandolo a una via negoziata.

Le leve suggerite nella pratica

Tra le opzioni economiche discusse, sono emerse la possibilità di rilassare le restrizioni sugli scambi di beni di prima necessità e di aprire canali di pagamento più flessibili per le autorità di Gaza. Secondo le analisi, tali misure avrebbero potuto fungere da levi diplomatiche per ridurre la frustrazione popolare e,

Le conseguenze della mancata adozione dell’allerta

Nonostante l’intensità dell’allerta, le autorità israeliane non hanno implementato le raccomandazioni espresse da Kamel. Le ragioni di questa scelta rimangono poco chiare, anche se è possibile che vi fossero considerazioni politiche o strategiche che hanno prevalso sulla proposta economica. Il risultato è stato che, pochi giorni dopo, il 7, Hamas ha lanciato l’attacco che ha provocato una tragedia di proporzioni internazionali.

La mancata risposta all’allerta evidenzia una disconnessione tra informazione di intelligence e azione politica. Il caso di Abbas Kamel mette in luce quanto sia fondamentale tradurre i dati raccolti in decisioni concrete, soprattutto quando il margine di tempo è ristretto. L’evento ha alimentato un dibattito globale sulla responsabilità delle autorità nel prevenire conflitti quando le avvertenze sono disponibili.

In retrospettiva, l’intervento di Kamel rappresenta un esempio emblematico di come una segnalazione preventiva possa essere trascurata, con conseguenze devastanti. La lezione più evidente è la necessità di un dialogo più aperto tra le agenzie di intelligence e i decisori politici, soprattutto in scenari ad alta tensione.