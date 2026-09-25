Da più di un decennio Paolo Belli è una delle figure fisse di Ballando con le stelle co-conduttore e direttore della Big Band che accompagna i concorrenti. L’edizione 2026 del format, in onda su Rai 1, doveva vedere il suo ritorno in video una settimana prima del debutto, ma gli eventi degli ultimi mesi hanno completamente modificato il panorama.

L’incidente di luglio a Cognento: morte di Alessandro Magnani

Il 13 luglio scorso, nella frazione di Cognento, situata tra Correggio e Campagnola in provincia di Modena, il cantante stava attraversando un tratto di campagna in bicicletta quando ha investito un pedone. L’uomo, identificato come Alessandro Magnani, 41 anni, è deceduto poche ore dopo al pronto soccorso.

In seguito all’accaduto, la Procura di Reggio Emilia ha iscritto Belli al registro degli indagati, un provvedimento necessario per consentire le perizie forensi.

Conseguenze immediate per l’artista

Scosso dall’accaduto, Belli ha sospeso ogni impegno professionale: sono stati annullati numerosi concerti in programma e il tour estivo è stato interrotto. Nei giorni successivi ha espresso il desiderio di parlare con la famiglia di Alessandro, ma i suoi legali lo hanno invitato a mantenere un profilo basso.

La stampa ha subito alimentato voci di un possibile ritorno impossibile in televisione per la stagione autunnale.

Il comunicato ufficiale della Rai: Belli resta dietro le quinte

A una settimana dal debutto, la Rai ha pubblicato sul proprio sito un comunicato che spiega la scelta definitiva: “Paolo Belli non andrà in video nell’edizione 2026 di ‘Ballando con le stelle’”. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’artista e la Direzione Intrattenimento Prime Time, tenendo conto del trauma ancora recente legato all’incidente. La nota sottolinea che Belli continuerà a contribuire al programma, ma “dal backstage”, garantendo il supporto musicale e organizzativo.

Ragioni della scelta

Il documento ufficiale evidenzia due motivi principali: da un lato il percorso personale di Belli, che sta gradualmente rientrando nella sua attività artistica, e dall’altro la sensibilità editoriale di un talent show che, in prima serata su Rai 1, richiede un’attenzione particolare al contesto emotivo del pubblico.

Il nuovo ruolo di Belli nello show del 2026

Pur non comparendo in video, Paolo Belli rimane il maestro della Paolo Belli Big Band la formazione musicale che dal 2005 accompagna le esibizioni dei ballerini. Sarà presente in studio per dirigere le prove, curare le scelte di arrangiamento e consigliare gli autori dello spettacolo. Milly Carlucci, conduttrice della serata, ha definito la decisione “una dimostrazione di amicizia” e ha assicurato che il rapporto con Belli resta solido.

Possibili scenari futuri

Nel comunicato si legge anche che la Rai considera Belli “una preziosa risorsa artistica” e auspica un suo ritorno in video in progetti televisivi successivi. Per il momento, la sua assenza in studio segna una svolta significativa per lo show, che dovrà contare su un nuovo inviato nella sala delle stelle. Tuttavia, la presenza dietro le quinte garantisce continuità musicale e un legame emotivo con il pubblico, che ha sempre apprezzato il suo stile.

Il suo contributo dietro le quinte promette di mantenere viva l’essenza musicale che ha caratterizzato Ballando con le stelle fin dalla prima puntata nel 2005.