Nuova emissione in arrivo per il BTP Valore: a ottobre il Tesoro proporrà per la prima volta due titoli diversi nello stesso collocamento, entrambi con durata quinquennale. I risparmiatori potranno scegliere tra cedole trimestrali crescenti e una formula con interessi corrisposti alla scadenza.

Btp Valore, in arrivo una nuova emissione: data di collocamento, tassi e durata

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze prepara una nuova emissione del BTP Valore, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, fino alle ore 13, salvo eventuale chiusura anticipata. La novità principale riguarda la possibilità, per la prima volta, di scegliere tra due titoli diversi collocati nello stesso periodo, acquistandoli separatamente oppure sottoscrivendoli entrambi.

I due strumenti avranno una durata di cinque anni e, secondo quanto comunicato dal Mef, presenteranno un rendimento equivalente dal punto di vista finanziario, pur con modalità differenti per la corresponsione degli interessi.

Il primo sarà il BTP Valore, caratterizzato da cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo step-up. Il profilo dei tassi sarà reso noto prima dell’avvio del collocamento.

Il secondo sarà invece il BTP Valore Insieme, anch’esso con scadenza quinquennale, ma con una formula differente: gli interessi non verranno distribuiti periodicamente, bensì saranno riconosciuti al risparmiatore in un’unica soluzione alla scadenza. I tassi cedolari minimi garantiti per entrambe le emissioni saranno comunicati venerdì 16 ottobre e, una volta conclusa la sottoscrizione, potranno essere confermati oppure aumentati.

Btp Valore, come acquistare i titoli e da quale importo

L’operazione è destinata esclusivamente ai piccoli risparmiatori, cioè al comparto retail. La sottoscrizione potrà essere effettuata tramite home banking, purché il servizio consenta di operare online, oppure rivolgendosi direttamente alla propria banca o a un ufficio postale, a condizione di disporre di un conto corrente e di un conto deposito titoli. Per ciascuno dei due strumenti sarà possibile partire da un investimento minimo di 1.000 euro.

La nuova formula si inserisce nella famiglia di titoli di Stato introdotta dal Tesoro per favorire la partecipazione dei risparmiatori individuali al finanziamento del debito pubblico. Nelle precedenti emissioni del BTP Valore il Mef aveva previsto, oltre alle caratteristiche delle cedole, anche condizioni specifiche come l’acquisto alla pari durante il collocamento e la possibilità di rivendere il titolo prima della scadenza alle condizioni di mercato.