I titoli di Stato a medio-lungo termine sono stati annunciati per la prima volta nel 2023: come funzionano i Btp Valore

A partire da una somma che sia a almeno pari a mille euro, per i piccoli investitori individuali sarà possibile sottoscrivere da oggi, lunedì 6 maggio fino al giorno 10 di questo mese i BTP Valore.

Btp Valore maggio 2024: quando e dove acquistarli

Banca, posta o Home Banking. Grazie a questi tre metodi sarà possibile in questa settimana sottoscrivere i BTP Valore. La nuova emissione dei buoni del tesoro poliennali dedicati agli investitori comuni, infatti, ha preso il via nella giornata di oggi e proseguirà fino al 10/05, quando alle 13 in punto ci sarà la chiusura. Comprare un BTP Valore in questi giorni potrebbe essere conveniente perché durante i giorni del collocamento di norma non vengono applicate le commissioni.

Btp Valore maggio 2024: come funzionano

Ma di cosa si tratta esattamente? Stiamo parlando dei buoni del Tesoro garantiti dallo Stato dedicati ai piccoli investitori e affini che hanno valore 6 anni e perciò vedrebbero la loro scadenza nel maggio del 2030. I BTP Valore sono rivolti, appunto, solo ai piccoli investitori che, attraverso la propria Home Banking, ma anche recandosi in banca o in posta potranno fare richiesta. La differenza con i BTP tradizionali consiste principalmente nelle cedole crescenti, per il resto funzionano come gli altri titoli a capitale garantito.