Moto contro camion a Cavezzo: muore un ragazzo di 24 anni mentre va al lavoro

Il 4 maggio 2026 una tragedia stradale ha colpito la bassa modenese: un giovane motociclista di 24 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un camion a Cavezzo. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la scena e avviare gli accertamenti necessari. La notizia ha suscitato immediatamente commozione nella comunità locale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato all’impatto.

La vittima è stata identificata come Gianluca Tulumello, 24 anni, originario di Fabbrico; stava andando a lavorare in un’azienda della zona di Mirandola. Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente è avvenuto nella mattinata, quando il giovane era diretto al proprio turno. Le autorità hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire i rilievi e garantire la sicurezza dell’area, mentre la notizia veniva riportata dai media locali e dai residenti colpiti dal lutto.

Dinamica dell’incidente

Secondo le informazioni raccolte, lo scontro è avvenuto lungo una via di Cavezzo indicata come via Archimede, zona Ponte Motta, anche se alcune fonti locali riferiscono di un tratto chiamato Via di Sotto. L’impatto ha coinvolto la motocicletta condotta dal giovane e un camion che procedeva in senso opposto e stava effettuando una manovra di svolta verso la strada di accesso a un’azienda.

Testimoni presenti sul posto hanno subito allertato il 118 e le forze dell’ordine, descrivendo uno schianto violento che ha provocato lesioni gravi al centauro.

Orario e prima ricostruzione

L’incidente è stato segnalato intorno alle 8.30 del mattino del 4 maggio 2026, orario in cui molte persone si dirigono verso il lavoro nella Bassa modenese. Gli operatori del servizio di emergenza hanno raggiunto rapidamente la scena, trovando il motociclista in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori e l’intervento dell’elisoccorso decollato da Parma, le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita e il ragazzo è morto sul posto o poco dopo l’arrivo in ospedale.

Interventi di soccorso e accertamenti

I sanitari del 118, affiancati dall’elisoccorso e da personale medico, hanno operato sul luogo dell’incidente per stabilizzare il ferito e valutare la gravità delle lesioni. Le operazioni di soccorso sono state complesse a causa della natura traumatica dell’impatto. Nel frattempo la Polizia Locale ha provveduto a chiudere il tratto stradale e ad avviare i rilievi tecnici necessari per ricostruire la sequenza degli eventi, compresa la posizione dei veicoli e i segni lasciati sulla carreggiata.

Test sul conducente del camion e rilievi

Come da prassi, l’autista del camion è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e per chiarire le responsabilità nell’accaduto. Le autorità mantengono aperta ogni ipotesi investigativa, considerando l’importanza dei rilievi per stabilire velocità, traiettoria e tempi della manovra di svolta. Le operazioni di messa in sicurezza e i controlli hanno richiesto la chiusura della strada per diverse ore, con ripercussioni sulla circolazione locale.

La vittima e la reazione della comunità

Gianluca Tulumello, 24 anni, oltre a lavorare in un’azienda della zona era conosciuto nel territorio: era studente all’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore) e militava nella squadra AD Basket Campagnola. La sua morte ha provocato sgomento tra amici, colleghi e compagni di squadra, che ricordano il giovane per la sua presenza in ambito sportivo e accademico. Il sindaco e i rappresentanti locali hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’incidente.